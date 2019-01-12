Суббота, 12 Января 2019 12:56

АрмИнфо.Сведения о том, что Манвел Григорян находится в Арцахе, не соответствуют действительности. Об этом 12 января на своей странице в соцсети Facebook написал адвокат генерала Манвела Григоряна Арсен Мкртчян, опровергнув появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитный уехал в Арцах.

"Слухи о том, что Григорян находится в Арцахе ложь. В последний раз я видел его вчера в 23:35 и говорил с ним сегодня утром приблизительно в 9:30. Очередная провокационная ложь снова не сработала", - подчеркнул адвокат.

Отметим, что уже второй день подряд жители города Эчмиадзин продолжают акции протеста против решения суда об освобождении под залог Манвела Григоряна. Акция протеста проходит в начале трассы, ведущей к аэропорту "Звартоноц".

Напомним, что суд общей юрисдикции города Еревана вечером 21 декабря принял решение об освобождении под залог генерала Манвела Григоряна под залог в 25 млн драмов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: незаконный оборот оружия и боеприпасов и присвоение продовольствия и принадлежностей, предназначенных для ВС. В конце ноября арестованный генерал обратился к правительству, сообщив о готовности передать государству территорию принадлежащего ему "Анкаличского боброводческого хозяйства" в общине Акналич стоимостью около 6 млрд драмов. Адвокат Арсен Мкртчян призвал не рассматривать данный шаг, как попытку откупиться. После вынесения судом решения об освобождении Григоряна под залог жители Эчмиадзина перекрыли Григоряну въезд в город, таким образом, выразив своё отношение к нему.

22-го декабря и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, обращаясь к этой теме, заявил, что не понимает, на каких основаниях принято решение суда об освобождении Манвела Григоряна под залог. Вместе с тем, по словам Пашиняна, он понимает недовольство людей, протестующих против решения суда. "Проведение акций протеста - это право граждан",

- заявил он. Акции протеста проводились также в Ереване. Далее Генеральная прокуратура Армении направила апелляционную жалобу против решения суда общей юрисдикции об освобождении генерала Манвела Григоряна под залог.