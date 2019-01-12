Суббота, 12 Января 2019 12:55

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) направила ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста второго президента Роберта Кочаряна. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс-секретарь Специальной следственной служба Марина Оганджанян.

Отметим, что защита Кочаряна направила ходатайство в ССС о прекращении уголовного преследования в отношении их подзащитного. Они отмечали, что уголовное преследование следует остановить, так как в отношении второго президента не может быть применена стать 300.1 УК РА.

Напомним, что 10 января судья по делу об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна взяла самоотвод, и заседание было перенесено на неопределенный срок. Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван Кентрон", где позже был арестован. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.