Пятница, 11 Января 2019 13:50

АрмИнфо.Представитель Армении в Международной организации Франкофонии (МОФ), посол Кристиан Тер-Степанян встретился с генсеком организации Луиз Мушикивабо (Louise Mushikiwabo).

Как сообщили в пресс-службе МИД Армении, Тер-Степанян подтвердил содействие Армении реализации миссии Мушикивабо.

Генсек МОФ выразила восхищение Арменией и армянским народом, отметив, что благодаря вкладу и теплому приему властей Армении и армянского народа, форум МОФ в Ереване был чрезвычайно успешным.

Представитель Армении коснулся сотрудничества Еревана и МОФ, в частности решений, принятых в ходе форума МОФ в армянской столицей, а также реализации инициатив Армении как председателя форума. Генсек МОФ выразила готовность тесно работать с Арменией для реализации вышеуказанных решений и инициатив, а также организации мероприятий в связи с 50-летием МОФ.