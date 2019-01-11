Пятница, 11 Января 2019 13:49

АрмИнфо. ОБСЕ будет использовать возможности, созданные положительными импульсами в процессе нагорно- карабахского урегулирования. Об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сообщил на брифинге в Вене, сообщается на странице организации в соцсети Twitter.

По словам Лачака, основные проблемы в регионе ОБСЕ, и, по сути, во всем мире, требуют большего сотрудничества и большего диалога, чем

когда-либо. "Словакия намерена быть справедливой и честной в роли партнера и посредника в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2019 году. Мы сосредоточимся на таких вопросах, как посредничество в решении конфликтов и предотвращение конфликтов, а также их влияние на людей. Нам необходимо подготовиться к более безопасному будущему", - добавил Лайчак.