Пятница, 11 Января 2019 13:43

АрмИнфо.По положению на 10:00 11-го января дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта, сообщает Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Согласно информации, полученной из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпилось в общем количестве 238 единиц транспортных средств - 158 грузовых, 79 легковых машин и 1 автобус.

Вместе с тем, как сообщает МЧС Армении, 10-го января по положению на 19:00 часов в РА закрыты Мадина-Верин Геташен Гегаркуникского марза и автодороги ведущие из сел Сипан, Авшен Арагацотнского марза к автодороге М-3. Варденяцский перевал для автомобилей с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодороге Степанаван-Одзун, на перевалах Спитака Лорийского марза, автодорогах регионов Арагац Арагацотнского и Ашоцк Ширакского марзов, а также автодороге Ереван-Севан (М-3) местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.