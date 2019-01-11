Пятница, 11 Января 2019 13:04

АрмИнфо.Основные проблемы, волнующие в настоящее время армянское общество, и решения которых от новых властей ожидает народ - это безработица, депопуляция, низкие базовые пенсии и зарплаты на фоне растущей инфляции.

Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил руководитель исследовательско-аналитической общественной организации <Интеграция и развитие>, координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян, основываясь на данных исследовательского доклада <Армения в новых условиях>, подготовленного экспертами клуба.

Кроме того, по его словам, общество ожидает от властей бескомпромиссной борьбы с коррупцией, строжайшего наказания всех бывших чиновников, незаконно обогатившихся за счет злоупотребления должностными полномочиями и взяточничества и возвращения нажитого ими в обход закона имущества в госказну, вложения этих средств в экономику страны с целью получения в дальнейшем мультипликативного эффекта. При этом, как считает эксперт, армянское общество не хочет вендетты.

Тем не менее, как заметил Сафарян, новогоднее обращение и.о. премьера Никола Пашиняна показало, что новая власть осознает эти импульсы, исходящие от общества, понимает, что время лозунгов и революций завершилось с состоявшимися 9 декабря внеочередными парламентскими выборами, и сейчас настало время гражданской консолидации с целью осуществления реальных и глубинных реформ. <Как показали наши исследования, общество в настоящее время готово полностью оказать содействие властям в деле реализации этих реформ и решении социально-экономических проблем. Как долго нынешняя власть будет пользоваться таким расположением общества, сказать трудно. Но мы считаем, что это продлится минимум два года. То есть у властей есть два года на раскачку. Но в течение этих двух лет власть должна проявить свою компетентность, не только честность и порядочность, стремление работать с чистыми руками, но и профессионализм и действенность>,- заявил он, напомнив, что показатели двух последних кварталов 2018 года, показали, что политические процессы повлияли на темпы экономического роста, несколько замедлив их, что в принципе является объективным, но тревожным явлением.

Поэтому, подчеркнул он, 2019 год должен стать годом экономической и политической стабильности, создать предпосылки для привлечения инвестиций. <Конечно, это нелегкий процесс, предприниматели из Диаспоры, пока следят за ситуацией в стране, воздерживаясь от осуществления реальных проектов. Они дожидаются конкретных действий властей, установления стабильности и прогнозируемости процессов. Меры, предпринятые правительством в 2017, начале 2018 годов, создали условия для дальнейшего экономического роста, который был бы способен несколько улучшить благосостояние общества и снизить темпы депопуляции. К сожалению, во втором полугодии 2018 года эти темпы были снижены. И основная задача правительства в 2019 году должна заключаться в восстановлении этих темпов. Евразийский экспертный клуб считает, что если Армении удастся зафиксировать 7% рост ВВП, то в течение 7-10 лет страна сможет <выскочит> из списка бедных государств и пополнить список развивающихся экономик>,- заявил Сафарян.

Резюмируя, он подчеркнул, что общество питает позитивные ожидания от нового парламента и правительства.