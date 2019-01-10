Четверг, 10 Января 2019 22:11

АрмИнфо. Партия Процветающая Армения (ППА) выступает с инициативой создания в новом парламенте постоянной комиссии по региональной и европейской интеграции. Об этом говорится в официальном заявлении депутата ППА Микаела Мелкумяна.

<Данная инициатива созвучна с нашими подходами. Уверен, что у Европейской комиссии будет широкая повестка серьезных действий>, - сказал он.