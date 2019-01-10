Четверг, 10 Января 2019 21:34

АрмИнфо. В Испании раскрыта схема организации договорных теннисных матчей, организованная выходцами из Армении, передает euronews. 15 человек арестованы. При обысках были изъяты почти 170 тысяч евро наличными, пять дорогих автомобилей, кредитные карты, компьютеры и пистолет. Заморожены десятки банковских счетов.

В числе подозреваемых - 28 профессиональных теннисистов. Один из них - участник прошлогоднего турнира US Open.

Всего же в деле фигурируют 83 человека. Среди них - испанский теннисист Марк Форнелл-Местрес, которого уже отстранили от соревнований. По версии следствия, именно он был связующим звеном между армянской бандой и подкупаемыми ею игроками.

Так, с февраля 2017-ого группировка организовала порядка 97 "договорняков" на турнирах категорий Futures и Challenger, заработав на них миллионы евро.