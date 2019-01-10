Четверг, 10 Января 2019 18:38

АрмИнфо.Политическая цена термина “переходное правосудие” очень высокая. Такое действие как “переходное правосудие” предпринимается в странах, в которых исчерпаны все другие возможности , и там, где даже если к власти пришла сила, которая имеет политическую волю расследовать преступления, само общество не готово к этому. Об этом 10 января в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила исполнительный директор общественной организации “Против правого произвола”, экс- омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

Она отметила, что у нас нет подобной ситуации. “На сегодняшний день к власти пришла политическая сила, которая полна решимости выявить все преступления, в том числе по коррупционным и экономическим преступления. Кроме того, общество полностью легитимизировало эту власть, в руках которой сосредоточена как законодательная, так и исполнительная власть. И, к сожалению, да, по инерции, судебная власть готова выполнять те или иные предписания новой власти, причем громко озвученные с трибуны», - подчеркнула Алвердян.

Экс-омбудсмен отметила, что нам надо сделать все возможное, чтобы в стране состоялась судебная власть. А переходное правосудие не способствует тому, чтобы она состоялась. “Что касается того, почему о нем заговорили, то сама идея появилась в недрах конгресса. Это узкопартийный интерес, возведенный в ранг государственного интереса. Между тем, когда в Американском университете Армении провели обсуждение по переходному правосудию и куда пригласили различных международных экспертов в данной сфере, один из них был поражен, так как Армения абсолютно не похожа на Сьерра-Леоне, где было применено переходное правосудие. И практически все, кто к нам приезжал, нашли, что нет такой кризисной ситуации, которое потребовало бы такую высокую политическую цену. Потому что мы войдем в число стран, в которых диктаторские режимы были запредельные. А у нас не было этого, режимы трех президентов характеризовались как «мягкий авторитаризм»”, - отметила исполнительный директор общественной организации “Против правого произвола”.

Алавердян также подчеркнула, что если власть таким образом, хочет доказать, что все ее обещания исполняются, то они должны понять, что не обязательно осуществлять у нас переходное правосудие в таком виде, в котором оно закрепилось. Лучше осуществить прорывные реформы в судебной системе, а для этого необходимы прорывные реформы в законодательной и исполнительной власти. “То есть, волевым решением прекратить любое вмешательство в судебную систему. Ведь заявления глав силовых структур: “Я считаю так…” , “Нужно сделать так…” это нонсенс для развитых стран. Если раньше исполнительная власть оказывала давление на судей тайно, не оставляя даже письменных подтверждений, то сегодня это делается путем публичных заявлений”, - подчеркнула экс- омбудсмен.

Она также отметила, что заявления главы СНБ Артура Ванецяна, который призывает общественность не концентрироваться на содержании записей прослушки и забыть все, то это напоминает ей политику Сержа Саргсяна. “Не нужно ничего забывать, более того, я считаю, что специальное расследование следует провести именно по содержанию данной записи. Никто сейчас не желает наказать ни глав силовых структур, ни руководителя страны. И народу будет приятно, если власти признают свои ошибки”, - подчеркнула исполнительный директор общественной организации “Против правого произвола”.

На ремарку корреспондента АрмИнфо о том, что и.о. министра юстиции Артак Зейнлян заявлял, что переходное правосудие не подразумевает вмешательство в судебную систему, и оно будет призвано помочь судьям, Алавердян заявила: “Я не согласна с такой позицией. Помогать судьям это значит тем или иным образом вмешиваться в судебную систему. Им не нужно помогать, для того, чтобы у нас состоялась судебная система нужно ей не мешать. Ни путем телефонных разговоров, ни через прессу не давать ей направлений. У нас очень высокая грамотность среди правоохранительных и судебных органов, нужно умело пользоваться этим. Нужное решение должно приниматься по закону, а не по тому, кто и что скажет. У власти есть большие соблазны и все, кто сегодня пришел к власти, также подвержены этим соблазнам, нужно противостоять им”, - подчеркнула Алавердян.

“Если раньше власть, которую мы так критиковали и так радовались ее свержению, оказывали давление на судебную власть путем телефонного права, устно, то сейчас это возносится в ранг политики. Я просто призываю всех кто находится у власти вспомнить, какие у них есть рычаги. Ведь если человек, находящийся во главе страны, законно использует свои рычаги - это многого стоит”, - заключила Алавердян.