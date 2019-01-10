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АрмИнфо.Завершилось предварительное следствие по делу о разбойном нападении на ереванскую аптеку с использованием игрушечного ножа. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.
Согласно источнику, по данному факту возбуждено уголовное дело на основании 4 пункта второй части 175-ой статьи Уголовного кодекса Армении. Обвинение предъявлено жителю Еревана, 1982 года рождения.
Как отмечает СК РА, 14 ноября в 00.30 по местному времени житель административного района Аван города Ереван вошел в местную аптеку, где угрожая физической расправой с применением игрушечного ножа, заставил аптекаря передать ему всю имеющуюся в кассе наличность в размере 157 тысяч драмов, после чего ударился в бега. В результате предпринятых следственных действий его личность была установлена, и он был задержан. В отношении 36-летнего мужчины в качестве меры пресечения избран арест.
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|Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности в процессе нагорно-карабахского урегулирования
|В Эчмиадзине возобновились акции протеста против освобождения под залог Манвела Григоряна
|На "Верхнем Ларсе" со стороны России застряли 238 машин
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|Эксперт: Новые власти Армении будут пользоваться полноценной общественной поддержкой для реализации глубинных реформ, как минимум, еще два года
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|Лариса Алавердян: «Чтобы в Армении состоялась судебная система, не нужно прибегать к переходному правосудию, нужно прекратить вмешиваться в судопроизводство»
|Завершилось предварительное следствие по делу о разбойном нападении на ереванскую аптеку с использованием игрушечного ножа
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|Молодые летчики армейской авиации ЮВО приступили к отработке задач в сложных метеоусловиях в горах Армении
|Тигран Мукучян: Прошедшие 9 декабря внеочередные парламентские выборы стали беспрецедентными, так как никто не стал обжаловать их результаты
|В Ереване состоялась торжественная церемония вручения мандатов депутатам седьмого созыва Национального Собрания Армении
|Судья по делу об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна взяла самоотвод
|Правительство Армении разрешит ввоз около 800 праворульных автомобилей, скопившихся на границе с Грузией
|Парламентарий: Если уж Армения остается в ЕАЭС, нам нужно проследить за выполнением положений его договоров
|Армения и ОАЭ подпишут меморандум о защите и воспроизводстве диких животных
|Прогноз: В 2019 году Николу Пашиняну предстоит доказать неслучайность своего появления на вершине власти в Армении
|Достигнувшие 18-летнего возраста усыновленные дети получат доступ к информации о своих биологических родителях
|Никол Пашинян: Сокращение количества министерств преследует цель повысить эффективность системы государственного управления
|Ереванская мэрия призывает родителей не посылать детей в школы и детские сады при появлении признаков острых респираторных заболеваний
|Температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|В Армении имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги
|МЧС опровергает слухи об ожидаемом сильном землетрясении в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го января
|СК: 21-летнему жителю Сюникcкой области Армении предъявлены обвинения в убийстве
|Госминистр: В Арцахе необходимо ужесточить механизмы контроля за безопасностью газосна6жения потребителей
|Отныне сотрудники полиции будут сопровождать транспортные средства, перевозящие призывников
|Суд во второй раз отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог Роберта Кочаряна
|Военная продукция Армении будет представлена на международной конференции и выставке IDEX 2019 в ОАЭ
|Посол Армении в Туркменистане обсудил с вице-премьером страны вопросы культурного сотрудничества
|СК: По делу о контрабанде крупной партии наркотиков предъявлены обвинения
|По делу о злоупотреблениях в Госинспецкции по охране природы предъявлены обвинения 10 лицам
|Задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в Караганде Нарек Гурурян
|Посол Армении в Ираке и президент страны Бархам Салех обсудили перспективы углубления армяно-иракского сотрудничества
|В ближайшие дни состоятся заседания попечительских советов вузов, на которых будут избраны председатели советов
|МИД Азербайджана прокомментировало возможную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.
|Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Сергея Параджанова
|Арцрун Ованнисян: В Военную полицию явился участник вчерашнего инцидента с автобусом для призывников
|Посол РА в РБ Армен Гевондян и министр здравоохранения Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|В ходе зимнего призыва сотрудники военной полиции МО будут нести круглосуточную патрульную службу в аэропортах "Звартноц" и "Гюмри"
|Из-за утечки угарного газа в Шуши погибла молодая семья
|Военная полиция Министерства обороны Армении заявила, что установлены личности всех участников инцидента в автобусе с призывниками
|Айк Алумян: Роберт Кочарян считает нецелесообразным свое участие в судебном заседании
|Заруи Постанджян вовлечена в судебный процесс по делу "Сасна Црер" в качестве адвоката
|В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к <АрМИ-2019>
|Аналитик: Активизация переговоров по Арцаху возможна исключительно в результате продолжения революции в Армении
|С 1 по 7 января 2019 года дорожная полиция зафиксировала 1630 административных правонарушений
|Обнаружен один из участников инцидента с автобусом, перевозившим призывников
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|Эксперт: Повышением цены на газ для Армении Москва демонстрирует прагматизм в отношении Беларуси
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