Четверг, 10 Января 2019 17:34

АрмИнфо.Завершилось предварительное следствие по делу о разбойном нападении на ереванскую аптеку с использованием игрушечного ножа. Об этом сообщает Следственный комитет Армении.

Согласно источнику, по данному факту возбуждено уголовное дело на основании 4 пункта второй части 175-ой статьи Уголовного кодекса Армении. Обвинение предъявлено жителю Еревана, 1982 года рождения.

Как отмечает СК РА, 14 ноября в 00.30 по местному времени житель административного района Аван города Ереван вошел в местную аптеку, где угрожая физической расправой с применением игрушечного ножа, заставил аптекаря передать ему всю имеющуюся в кассе наличность в размере 157 тысяч драмов, после чего ударился в бега. В результате предпринятых следственных действий его личность была установлена, и он был задержан. В отношении 36-летнего мужчины в качестве меры пресечения избран арест.