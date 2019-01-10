Четверг, 10 Января 2019 16:22

АрмИнфо.Судья по делу об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна Нелли Багдасарян взяла самоотвод, заседание перенесено на неопределенный срок. Об этом 10 января в беседе с журналистами заявил адвокат Роберта Кочаряна Арам Орбелян.

Он отметил, что судья не стала пояснять причины, по которым взяла самоотвод.

Отметим, однако, что накануне прокурор и следователь, присутствующие на заседании суда потребовали, что Багдасарян взяла самоотвод. В свою очередь, сторона защиты выступила против. Позже в беседе с

журналистами адвокат Кочаряна Айк Алумян отмечал, что требование о самоотводе судьи связано с принятым им ранее решением по другому делу, не имеющим отношения к Кочаряну. По какому делу, адвокат воздержался комментировать.

Орбелян указал на очевидность попытки избежать осуществления правосудия. "Все факты были известны ранее, и судья могла взять самоотвод как 26-го, так и 28-го декабря. Какой смысл был откладывать все на сегодня?", - задался риторически вопросом адвокат. Он также подчеркнул, что дальнейшее рассмотрение дела зависит от того, какому судье будет поручено дело. Адвокат также сообщил о том, что готовятся новые ходатайства в Конституционный суд, которые, в свою очередь, касаются законодательных регулирований условий применения ареста и института неприкосновенности.

Отметим, что в основу ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна легло том, что после вынесения решения суда от 27 июля 2018 года об избрании меры пресечения прошло больше 4 месяцев, и за это время Кочаряном не было совершено никакого действия, препятствующего делу. Причем данный факт не опровергает ни Генпрокуратура, ни орган, осуществляющий производство. Более того, в ходатайстве также отмечается, что изначально свобода Кочаряна была ограничена незаконно, и применение залога является тем средством, которое может минимизировать нарушение прав Роберта Кочаряна.

Напомним, что Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.

28 декабря суд общей юрисдикции Еревана перенес рассмотрение ходатайства адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении под залог на 9-го января 2019 года. 8 января в беседе с корреспондентом АрмИнфо Алумян также отмечал, что защита намерена обратиться в Конституционный суд. "Мы считаем, что законы в той трактовке, в которой они были применены к Роберту Кочаряну, являются антиконституционными. В частности, речь идет об отмене Кассационным судом решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и направлении данного дела обратно в Апелляционный суд", - отметил Алумян.