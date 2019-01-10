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|МЧС опровергает слухи об ожидаемом сильном землетрясении в Армении
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|Отныне сотрудники полиции будут сопровождать транспортные средства, перевозящие призывников
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|По делу о злоупотреблениях в Госинспецкции по охране природы предъявлены обвинения 10 лицам
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|МИД Азербайджана прокомментировало возможную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.
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АрмИнфо.Если уж Армения не выходит из Евразийского экономического союза, нам нужно проследить за выполнением всех положений, регламентирующих его деятельность. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян.
"Постоянно возникающие в этой интеграционной организации проблемы уже давно ни для кого не секрет. В парламенте прошлого созыва мы вынужденно выискивали самые разные площадки, использовали связи в различных делегациях и группах с целью каким- то образом озвучивать эти вопросы. Сегодня мы пришли к выводу о реальной необходимости формирования структуры чьей прямой обязанностью будет регуляция всех, связанных с ЕАЭС вопросов", - сообщил он.
Именно поэтому, по его словам, парламентская фракция "Просвещенная Армения" готовится представить в Национальном собрании нового созыва предложение о создании постоянной комиссии по координации работ с ЕАЭС. В качестве цели создания подобной комиссии парламентарий указывает на периодическое невыполнение партнерами Армении по ЕАЭС пунктов договоров и целых договоров в рамках организации. А также необходимость приведения целого ряда его положений в соответствие с армянским законодательством.
"В нашем парламенте есть достаточно успешно действующая постоянная комиссия по евроинтеграции. И мы считаем, что создание евразийского аналога лишь повысит степень эффективности нашей работы и сотрудничества с ЕАЭС", - подытожил Горгисян.
С самого своего создания "Просвещенная Армения" инициировала выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ считая этот вопрос наиболее важным для Армении. В сентябре 2017 года "Просвещенная Армения" в составе парламентской оппозиционной фракции "Елк" ("Выход"), инициировала соответствующий законопроект, который, однако, был непринят республиканским большинством.
|Политолог: 2019 год, станет годом становления политического поля в Армении
|13-го и 14-го января температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов
|Гаро Пайлан: 301-я статья несет смерть свободе слова в Турции
|Представитель Армении в Международной организации Франкофонии с генсеком организации обсудили двустороннее сотрудничество
|Лайчак: ОБСЕ будет использовать возможности в процессе нагорно-карабахского урегулирования
|В Эчмиадзине возобновились акции протеста против освобождения под залог Манвела Григоряна
|На "Верхнем Ларсе" со стороны России застряли 238 машин
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го января
|Эксперт: Новые власти Армении будут пользоваться полноценной общественной поддержкой для реализации глубинных реформ, как минимум, еще два года
|Апелляционный суд в Ереване отложил рассмотрение жалобы Генпрокуратуры, которая добивается ареста Армена Геворкяна
|Специальная следственная служба Армении не комментирует информацию о предъявлении обвинения Сейрану Оганяну по делу "1 марта"
|ППА намерена создать в парламенте Армении постоянную комиссию по вопросам европейской и региональной интеграции
|Глава Института национальных стратегических исследований РА выразил удовлетворение по поводу реакции Пашиняна по поводу системного реформирования Миндиапсоры
|Полиция Испании обезвредила преступную группировку, в которую входили выходцы Армении
|Лариса Алавердян: «Чтобы в Армении состоялась судебная система, не нужно прибегать к переходному правосудию, нужно прекратить вмешиваться в судопроизводство»
|Завершилось предварительное следствие по делу о разбойном нападении на ереванскую аптеку с использованием игрушечного ножа
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|Граждане ЕАЭС могут зарегистрироваться в России в качестве самозанятых
|Должность вице-спикера стала яблоком раздора в новоизбранном парламенте Армении
|Молодые летчики армейской авиации ЮВО приступили к отработке задач в сложных метеоусловиях в горах Армении
|Тигран Мукучян: Прошедшие 9 декабря внеочередные парламентские выборы стали беспрецедентными, так как никто не стал обжаловать их результаты
|В Ереване состоялась торжественная церемония вручения мандатов депутатам седьмого созыва Национального Собрания Армении
|Судья по делу об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна взяла самоотвод
|Правительство Армении разрешит ввоз около 800 праворульных автомобилей, скопившихся на границе с Грузией
|Парламентарий: Если уж Армения остается в ЕАЭС, нам нужно проследить за выполнением положений его договоров
|Армения и ОАЭ подпишут меморандум о защите и воспроизводстве диких животных
|Прогноз: В 2019 году Николу Пашиняну предстоит доказать неслучайность своего появления на вершине власти в Армении
|Достигнувшие 18-летнего возраста усыновленные дети получат доступ к информации о своих биологических родителях
|Никол Пашинян: Сокращение количества министерств преследует цель повысить эффективность системы государственного управления
|Ереванская мэрия призывает родителей не посылать детей в школы и детские сады при появлении признаков острых респираторных заболеваний
|Температура воздуха в Армении понизится на 5-6 градусов
|В Армении имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги
|МЧС опровергает слухи об ожидаемом сильном землетрясении в Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 10-го января
|СК: 21-летнему жителю Сюникcкой области Армении предъявлены обвинения в убийстве
|Госминистр: В Арцахе необходимо ужесточить механизмы контроля за безопасностью газосна6жения потребителей
|Отныне сотрудники полиции будут сопровождать транспортные средства, перевозящие призывников
|Суд во второй раз отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог Роберта Кочаряна
|Военная продукция Армении будет представлена на международной конференции и выставке IDEX 2019 в ОАЭ
|Посол Армении в Туркменистане обсудил с вице-премьером страны вопросы культурного сотрудничества
|СК: По делу о контрабанде крупной партии наркотиков предъявлены обвинения
|По делу о злоупотреблениях в Госинспецкции по охране природы предъявлены обвинения 10 лицам
|Задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в Караганде Нарек Гурурян
|Посол Армении в Ираке и президент страны Бархам Салех обсудили перспективы углубления армяно-иракского сотрудничества
|В ближайшие дни состоятся заседания попечительских советов вузов, на которых будут избраны председатели советов
|МИД Азербайджана прокомментировало возможную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.
|Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Сергея Параджанова
|Арцрун Ованнисян: В Военную полицию явился участник вчерашнего инцидента с автобусом для призывников
|Посол РА в РБ Армен Гевондян и министр здравоохранения Беларуси обсудили перспективы сотрудничества
|В ходе зимнего призыва сотрудники военной полиции МО будут нести круглосуточную патрульную службу в аэропортах "Звартноц" и "Гюмри"
|Из-за утечки угарного газа в Шуши погибла молодая семья
|Военная полиция Министерства обороны Армении заявила, что установлены личности всех участников инцидента в автобусе с призывниками
|Айк Алумян: Роберт Кочарян считает нецелесообразным свое участие в судебном заседании
|Заруи Постанджян вовлечена в судебный процесс по делу "Сасна Црер" в качестве адвоката
|В Армении началась подготовка военнослужащих ЮВО к <АрМИ-2019>
|Аналитик: Активизация переговоров по Арцаху возможна исключительно в результате продолжения революции в Армении
|С 1 по 7 января 2019 года дорожная полиция зафиксировала 1630 административных правонарушений
|Обнаружен один из участников инцидента с автобусом, перевозившим призывников
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|Эксперт: Повышением цены на газ для Армении Москва демонстрирует прагматизм в отношении Беларуси
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