Четверг, 10 Января 2019 15:47

АрмИнфо.Если уж Армения не выходит из Евразийского экономического союза, нам нужно проследить за выполнением всех положений, регламентирующих его деятельность. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян.

"Постоянно возникающие в этой интеграционной организации проблемы уже давно ни для кого не секрет. В парламенте прошлого созыва мы вынужденно выискивали самые разные площадки, использовали связи в различных делегациях и группах с целью каким- то образом озвучивать эти вопросы. Сегодня мы пришли к выводу о реальной необходимости формирования структуры чьей прямой обязанностью будет регуляция всех, связанных с ЕАЭС вопросов", - сообщил он.

Именно поэтому, по его словам, парламентская фракция "Просвещенная Армения" готовится представить в Национальном собрании нового созыва предложение о создании постоянной комиссии по координации работ с ЕАЭС. В качестве цели создания подобной комиссии парламентарий указывает на периодическое невыполнение партнерами Армении по ЕАЭС пунктов договоров и целых договоров в рамках организации. А также необходимость приведения целого ряда его положений в соответствие с армянским законодательством.

"В нашем парламенте есть достаточно успешно действующая постоянная комиссия по евроинтеграции. И мы считаем, что создание евразийского аналога лишь повысит степень эффективности нашей работы и сотрудничества с ЕАЭС", - подытожил Горгисян.

С самого своего создания "Просвещенная Армения" инициировала выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ считая этот вопрос наиболее важным для Армении. В сентябре 2017 года "Просвещенная Армения" в составе парламентской оппозиционной фракции "Елк" ("Выход"), инициировала соответствующий законопроект, который, однако, был непринят республиканским большинством.