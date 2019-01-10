Четверг, 10 Января 2019 11:08

АрмИнфо.По положению на 10.00 10-го января в Армении имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС РА, по причине сильной метели закрыт перевал Варденяц. Закрыты также межобщинные дороги населенных пунктов Сипан, Авшен, Дзорагюх и Низаван Арагацотнской области, а также дорога Мадина - Верин Геташен Гегаркуниксой области. Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для автомобилей с прицепами, а для других - труднопроходима. Также труднопроходима дорога Варденис- Шрнах-Тутуджур в Арагацотнской области. Наблюдается гололедица на дорогах Ереван- Апаран, Степанаван-Одзун, а также на дорогах Ашотского региона.

Согласно данным департамента по ЧС МВД Грузии, автомобильная дорога Нинацминда -Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. Управление МЧС РФ по Северной Осетии сообщает о скоплении на российско-грузинской границе 36 пассажирских и 170 грузовых автомобилей.