Четверг, 10 Января 2019 10:34

АрмИнфо. 21-летнему жителю Сюникcкой области Армении предъявлены обвинения в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении.

"В следственном управлении СК Сюника в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, обвинение предъявлено 21-летнему жителю Сюникской области". - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета. Ранее сообщалось, что 6-го января в 17:50 из ЗАО "Медицинский центр Сисиана" поступил сигнал о том, что в селе Брнакот Сюникскойобласти произошло убийство. Согласно данным предварительного следствия, 6-го января приблизительно в 17:00 в одном из домов по 12-й улице села Брнакот общины Сисиан в ходе бытовой ссоры гражданин 1997 года рождения приблизил нож к шее своего отца, 1967 года рождения и нанес повреждение. После этого он дважды ударил 51-летнего мужчину кирпичом, а затем другим ножом - кухонным - нанес отцу четыре удара в область грудной клетки, убив его. По факту 6-го января было возбуждено дело по части 1-й статьи 104-й (Убийство) Уголовного кодекса Армении. В тот же день в 23:20 21-летний юноша был задержан по подозрению в совершении убийства. 9-го января ему было предъявлено обвинение по признакам части 1-й статьи 104-й. Следователь представил ходатайство в суд о применении меры пресечения в качестве ареста. Ходатайство было удовлетворено. Был осуществлен осмотр места происшествия и трупа. С места преступления был изъяты ножи, являющиеся орудием преступления. Назначено проведение ряда экспертиз.