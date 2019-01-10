Четверг, 10 Января 2019 10:32

АрмИнфо.Необходимо ужесточить механизмы контроля за безопасностью газосна6жения потребителей Арцаха. Об этом накануне в ходе совещания в Степанакерте заявил государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян, слова которого приводит пресс-служба правительства республики.

Согласно источнику, приведя данные последних лет по случаям отравления угарным газом, Григорий Мартиросян указал на важность рассмотрения всех аспектов проблемы. "Одного лишь человеческого фактора здесь недостаточно", - считает глава карабахского правительства, отметив, что во всем мире уже давно применяются различные технические средства. "Необходимо повысить эффективность технического обслуживания системы внутридомового газового потребления. То есть, в целях исключить возможные аварии и несчастные случаи, вести последовательную работу по периодической проверке дымоходов, внутридомовых газовых систем в многоэтажных жилых зданиях, информированию общественности о котлах, системах безопасности и их техническом осмотре", - сказал государственный министр.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся оповещения потребителей об имеющихся проблемах посредством средств массовой информации, повышения эффективности взаимодействия компаний, государственных и местных органов власти.