Среда, 9 Января 2019 20:34

АрмИнфо. Суд первой инстанции ереванского района Шенгавит во второй раз отложил рассмотрение ходатайства об освобождении под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Сторона защиты считает, что намеренно затягивается рассмотрение ходатайство.

Как сообщил журналистам адвокат экс-президента Айк Алумян, ходатайство судом будет рассмотрено завтра, 10 января. Причиной такого решения стало ходатайство следователя и прокурора, предложивших судье Нелли Багдасарян взять самоотвод. Защита выступила против. По словам Алумяна, требование о самоотводе судьи связано с принятым им ранее решением по другому делу, не имеющим отношения к Кочаряну. По какому делу, адвокат воздержался комментировать. "Суд удалился в совещательную комнату. Решение по ходатайству стороны обвинения будет оглашено завтра в 14.00 (13.00 мск)", - сказал Алумян. Если судья в четверг заявит о самоотводе, то заседание 10 января не продолжится.

Как считает сторона защиты Кочаряна, рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения безосновательно затягивается. "Когда они (сторона обвинения, прим.ред.) представляют ходатайство об аресте, то заседание суда затягивается на всю ночь, только чтобы обеспечить арест. Сейчас, когда рассматривается вопрос об освобождении лица под залог, то заседание возможно затянется на 10 дней>, - заявил Алумян. Вместе с тем, адвокат воздержался называть размер предлагаемого залога.

Напомним, что Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 7 декабря Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как предвыборное давление со стороны действующей власти на политических оппонентов. 28 декабря суд общей юрисдикции Еревана перенес рассмотрение ходатайства адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна об освобождении под залог на 9-го января 2019 года. Накануне, 8 января в беседе с корреспондентом АрмИнфо Алумян также отмечал, что защита намерена обратиться в Конституционный суд. "Мы считаем, что законы в той трактовке, в которой они были применены к Роберту Кочаряну, являются антиконституционными. В частности, речь идет об отмене Кассационным судом решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и направлении данного дела обратно в Апелляционный суд", - отметил Алумян.