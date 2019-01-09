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 Среда, 9 Января 2019 20:29
Наира Бадалян

Военная продукция Армении будет представлена на международной конференции и выставке IDEX 2019 в ОАЭ

Военная продукция Армении будет представлена на международной конференции и выставке IDEX 2019 в ОАЭ

АрмИнфо. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян 9 января принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении доктора Джассима Мухаммеда Ал-Касими. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества двух стран в сфере обороны

Как сообщили в пресс-службе МО Армении, говоря о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества, Давид Тоноян подчеркнул важность налаживания сотрудничества на плановой и договорной основе.

Посол передал и.о. министра обороны приглашение эмира Дубая, премьер-министра и вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принять участие в международной конференции и выставке IDEX 2019 (International Defense Conference &

 Exhibition), который пройдет 17-21 февраля.  Приняв приглашение, Давид Тоноян сообщил, что помимо участия возглавляемой министром обороны Армении делегации, на выставке свою продукцию представят предприятия военной промышленности Армении, а почетный караул и военный оркестр министерства обороны примут участие в торжественных церемониях.

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