Среда, 9 Января 2019 20:28

АрмИнфо.Посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян накануне провел встречу с вице-премьером правительства Туркменистана по культуре и СМИ Бахаргюл Абдуевой (Bahargul Abdyyewa).

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обсудили вопросы, касающиеся реставрации купола мавзолея туркменского эмира Эмира Амира Саади в Аргаванде и возможной реконструкции мавзолея в селе Хндзореск, а также, с разрешения туркменской стороны, реставрации армянской церкви 1903 года в городе Туркменбаши.

Собеседники отметили необходимость принятия двусторонней долгосрочной культурной программы. Для укрепления двусторонних культурных связей была отмечена важность возобновления проведения дней культуры. Стороны обменялись мнениями по вопросам, касающимся армяно-туркменского культурного сотрудничества.