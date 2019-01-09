Среда, 9 Января 2019 20:28

АрмИнфо. По делу о контрабанде крупной партии наркотиков предъявлены обвинения троим гражданам, двое из которых граждане Ирана.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в ходе следствия по делу о контрабанде и незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере, установлено, что житель Еревана (1982 г.р), вошел в предварительный сговор с гражданином Ирана (1962 г.р) о приобретении и перевозке за 5000 долларов партии наркотиков в Армению.

Согласно договоренности, гражданин Ирана приобрел 541.745 гр метамфетамин. Переправить наркотики в Армению ему взялся помочь соотечественник (1955 г.р) за 1200 долларов. С целью упростить перевозку наркотиков Армению было решено перевозить его в жидком виде в полиэтиленовых тарах. За эту услугу гражданин 1955 г.р. должен был получить суммы в размере 1200 долларов.

Контрабанда была ввезена в страну 6 июля 2018 г через КПП Мегри. В ходе предварительного следствия выяснилось, что 56-летний гражданин Ирана ввез в РА также метамфетамин - 2,28 гр, марихуану - 26,71 гр, гашиш - 0,2 гр, опиум - 5,39 гр. Другой 63-летний гражданин ИРИ хранил метадон - 0,11 гр, хранил в Ереване для собственного употребления.

Всем троим предъявлены обвинения. В качестве меры пресечения избран арест. Дело с обвинительным заключением передано в суд.