Среда, 9 Января 2019 20:26

АрмИнфо.По делу о злоупотреблениях в Госинспецкции по охране природы предъявлены обвинения 10 лицам. Согласно информации Следственного комитета Армении, были выявлены случаи злоупотребления должностными лицами Приородоохранной госинспекции, незаконной вырубки деревьев с ведома и позволения лесников, а также дачи и получения взятки.

Так, согласно данным предварительного следствия, отдельные должностные лица Госинспекции, в течение 2016-2017гг, будучи в составе инспекционной группы ГНКО "Армлес" по проверке ряда лесхозов, не только не осуществили свои обязанности должным образом, но и уничтожили оценочные официальные документы, внеся в проверочные акты очевидно недостоверные данные, сокращая объём незаконной вырубки насинённого ущерба. В ряде случаев за свои "услуги" они получали взятки в особо крупном размере. Выявлены также случаи дачи взятки лесничим гражданами.