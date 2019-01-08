Вторник, 8 Января 2019 20:02

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении вернула паспорт Самвела Майрапетяна, однако не разрешила ему покидать пределы страны. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов, защищающих интересы Самвела Майрапетяна.

Тем самым, как подчеркивают авторы заявления, исключив одно незаконное деяние, совершила другое. 8 января т.г. ССС, наконец, в письменном виде уведомила адвоката Карена Батикяна о возвращении паспорта Самвела Майрапетяна, несмотря на то, что до новогодних праздников следователь ССС в устной форме отказал в возвращении паспорта. Очевидно, что данный шаг ССС стал результатом представления вопросов со стороны Европейского суда по правам человека правительству РА. Любопытно, что возвращая паспорт, ССС предупредила, что любая попытка покинуть пределы Армении, будет рассматриваться как попытка скрыться от следствия. "С учетом того, что вопросом Майрапетяна занимается ЕСПЧ, есть надежда на справедливое разрешение его дела, и Майрапетян получит возможность лечения в клинике в Германии", - говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, что 27 декабря суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство адвокатов Майрапетяна, и предприниматель был освобожден под залог размером в 30 млн драмов. 9 октября Майрапетяну было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Республики Армения (содействие в получении взятки). Ранее Генеральная прокуратура отказала в ходатайстве об изменении меры пресечения в отношении Самвела Майрапетяна под личное поручительство. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2.