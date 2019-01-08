|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го января
|Специальная следственная служба вернула паспорт Самвела Майрапетяна, однако не разрешила ему покидать пределы Армении
|Мэрия Еревана намерена предотвращать незаконную торговлю на улицах столицы
|МО: Министерство обороны Армении осуждает инцидент в автобусе с призывниками
|Республиканцы консолидируют свои медиа активы
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Конституционный суд
|Пресс-секретарь ЦИК: Торжественная церемония вручения мандатов депутатам новоизбранного парламента Армении состоится 10 января
|Военный комиссар: на призыв Пашиняна откликнулось свыше 140 уклонистов
|Армения вошла в список 10 самых <порочных> стран мира по версии Bloomberg
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в январе
|Глава Генштаба: Ереван выступает за переговоры с Баку о совместной организации службы на госгранице
|Адвокат второго президента Армении Айк Алумян рассказал о планах защиты Роберта Кочаряна в 2019 году
|В центральном сборном пункте ВС Армении стартовал зимний призыв
|Взгляд из Москвы: Перед закупкой американской военной техники Еревану стоит трижды подумать
|Аналитик: Повторить туристические успехи Грузии, опираясь на армянские ценности невозможно
|Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд в связи с некоторыми положениями закона "Об амнистии"
|Советник президента Арцаха: отмена налоговых льгот для горнодобывающей компании "Бейз Металс" обеспечат дополнительные доходы госказне
|Третьим вице-спикером армянского парламента может стать представитель ""Процветающей Армении"
|Эдуард Шармазанов: В первую рабочую неделю нового 2019 года Армения вступает с день ото дня растущим количеством проблем
|ЕСПЧ направил запрос властям Армении в связи с поездкой на лечение Самвела Майрапетяна
|Температура воздуха в Армении с 7 по 10 января понизится на 3-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
|В Ереване состоится концерт “Азг им парапанц” в помощь фонду “Мой шаг”
|Президент Армении назначил ряд послов
|Филиалы Конверс Банка будут работать также 3-его и 4-ого января
|Cуд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-главы охранной службы Сержа Саргсяна
|Артур Давтян и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Песков: Путин и Пашинян договорились активизировать переговоры по газу, сроки обозначены, так как ситуация <в цейтноте>
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий и преподнесла подарки детям (ВИДЕО)
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Beeline перезапустил обновленный офис продаж и обслуживания в Шенгавите
|С 28-29 декабря температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|Читатели газеты "Ведомости" выбрали политиком года и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: В ходе нашей встречи с президентом России мы обсудили широкий спектр вопросов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го декабря
|Генпрокуратура РА выступила с заявлением по делу о приватизации чиновниками 60 га леса в Цахкадзоре
|Путин Пашиняну: Наши отношения - союзнические, наполненные достаточно большим содержанием
|Госминистр Арцаха: ВВП Арцаха по итогам 2018 года выйдет на двухзначный рост
|Самвел Майрапетян освобожден под залог в 30 млн драмов
|В Москве стартовала встреча Пашинян-Путин
|8-ой год подряд Конверс Банк, вместе со своими клиентами, стал “Дедом Морозом” для детей из отдаленных деревень
|Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили армяно-российские стратегические отношения
|В Сюникской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты МЧС для оказания помощи людям во время метели
|Министр Диаспоры разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства
|Министерство образования нашло проблемы в деятельности программы "Араратский бакалавриат"
|Ряд представителей интеллигенции и экспертов создали рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении 2019 год будет провозглашен годом кавказского леопарда
|Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции
|И.о. министра охраны природы Эрик Григорян представил заявление об отказе от депутатского мандата, при этом не ясно, останется ли он министром
|ЮКЖД: Со стороны СК РА проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного проверок в ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>
|Согласно опросу Gallup international 53,3% ереванцев положительно оценивают перемены в столице Армении за прошедший год
|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
|Согласно опросу Gallup international 52,2% жителей Еревана считают, что после революции работа сотрудников полиции улучшилась
|1140 бывших военнослужащих вооруженных сил Армении получат сертификаты на улучшение жилищных условий
|С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов
|При каждом министре в Армении будут действовать общественные советы
|VivaCell-MTS в преддверии Нового года подготовил сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y"
|Сотрудники программы Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты
|Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении
АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении вернула паспорт Самвела Майрапетяна, однако не разрешила ему покидать пределы страны. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов, защищающих интересы Самвела Майрапетяна.
Тем самым, как подчеркивают авторы заявления, исключив одно незаконное деяние, совершила другое. 8 января т.г. ССС, наконец, в письменном виде уведомила адвоката Карена Батикяна о возвращении паспорта Самвела Майрапетяна, несмотря на то, что до новогодних праздников следователь ССС в устной форме отказал в возвращении паспорта. Очевидно, что данный шаг ССС стал результатом представления вопросов со стороны Европейского суда по правам человека правительству РА. Любопытно, что возвращая паспорт, ССС предупредила, что любая попытка покинуть пределы Армении, будет рассматриваться как попытка скрыться от следствия. "С учетом того, что вопросом Майрапетяна занимается ЕСПЧ, есть надежда на справедливое разрешение его дела, и Майрапетян получит возможность лечения в клинике в Германии", - говорится в заявлении адвокатов.
Напомним, что 27 декабря суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство адвокатов Майрапетяна, и предприниматель был освобожден под залог размером в 30 млн драмов. 9 октября Майрапетяну было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Республики Армения (содействие в получении взятки). Ранее Генеральная прокуратура отказала в ходатайстве об изменении меры пресечения в отношении Самвела Майрапетяна под личное поручительство. Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го января
|Специальная следственная служба вернула паспорт Самвела Майрапетяна, однако не разрешила ему покидать пределы Армении
|Мэрия Еревана намерена предотвращать незаконную торговлю на улицах столицы
|МО: Министерство обороны Армении осуждает инцидент в автобусе с призывниками
|Республиканцы консолидируют свои медиа активы
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Конституционный суд
|Пресс-секретарь ЦИК: Торжественная церемония вручения мандатов депутатам новоизбранного парламента Армении состоится 10 января
|Военный комиссар: на призыв Пашиняна откликнулось свыше 140 уклонистов
|Армения вошла в список 10 самых <порочных> стран мира по версии Bloomberg
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в январе
|Глава Генштаба: Ереван выступает за переговоры с Баку о совместной организации службы на госгранице
|Адвокат второго президента Армении Айк Алумян рассказал о планах защиты Роберта Кочаряна в 2019 году
|В центральном сборном пункте ВС Армении стартовал зимний призыв
|Взгляд из Москвы: Перед закупкой американской военной техники Еревану стоит трижды подумать
|Аналитик: Повторить туристические успехи Грузии, опираясь на армянские ценности невозможно
|Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд в связи с некоторыми положениями закона "Об амнистии"
|Советник президента Арцаха: отмена налоговых льгот для горнодобывающей компании "Бейз Металс" обеспечат дополнительные доходы госказне
|Третьим вице-спикером армянского парламента может стать представитель ""Процветающей Армении"
|Эдуард Шармазанов: В первую рабочую неделю нового 2019 года Армения вступает с день ото дня растущим количеством проблем
|ЕСПЧ направил запрос властям Армении в связи с поездкой на лечение Самвела Майрапетяна
|Температура воздуха в Армении с 7 по 10 января понизится на 3-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
|В Ереване состоится концерт “Азг им парапанц” в помощь фонду “Мой шаг”
|Президент Армении назначил ряд послов
|Филиалы Конверс Банка будут работать также 3-его и 4-ого января
|Cуд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-главы охранной службы Сержа Саргсяна
|Артур Давтян и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Песков: Путин и Пашинян договорились активизировать переговоры по газу, сроки обозначены, так как ситуация <в цейтноте>
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий и преподнесла подарки детям (ВИДЕО)
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Beeline перезапустил обновленный офис продаж и обслуживания в Шенгавите
|С 28-29 декабря температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|Читатели газеты "Ведомости" выбрали политиком года и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: В ходе нашей встречи с президентом России мы обсудили широкий спектр вопросов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го декабря
|Генпрокуратура РА выступила с заявлением по делу о приватизации чиновниками 60 га леса в Цахкадзоре
|Путин Пашиняну: Наши отношения - союзнические, наполненные достаточно большим содержанием
|Госминистр Арцаха: ВВП Арцаха по итогам 2018 года выйдет на двухзначный рост
|Самвел Майрапетян освобожден под залог в 30 млн драмов
|В Москве стартовала встреча Пашинян-Путин
|8-ой год подряд Конверс Банк, вместе со своими клиентами, стал “Дедом Морозом” для детей из отдаленных деревень
|Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили армяно-российские стратегические отношения
|В Сюникской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты МЧС для оказания помощи людям во время метели
|Министр Диаспоры разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства
|Министерство образования нашло проблемы в деятельности программы "Араратский бакалавриат"
|Ряд представителей интеллигенции и экспертов создали рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении 2019 год будет провозглашен годом кавказского леопарда
|Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции
|И.о. министра охраны природы Эрик Григорян представил заявление об отказе от депутатского мандата, при этом не ясно, останется ли он министром
|ЮКЖД: Со стороны СК РА проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного проверок в ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>
|Согласно опросу Gallup international 53,3% ереванцев положительно оценивают перемены в столице Армении за прошедший год
|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
|Согласно опросу Gallup international 52,2% жителей Еревана считают, что после революции работа сотрудников полиции улучшилась
|1140 бывших военнослужащих вооруженных сил Армении получат сертификаты на улучшение жилищных условий
|С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов
|При каждом министре в Армении будут действовать общественные советы
|VivaCell-MTS в преддверии Нового года подготовил сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y"
|Сотрудники программы Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты
|Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении
|Сергей Валько: Клиенты ЮКЖД голосуют своим участием
|Манвел Саргсян: В Армении произошел слом олигархических порядков, однако угроза возврата к авторитаризму сохраняется (видео)
|Армения 2018-2023. Поствыборные сценарии развития
|Константин Божанов: Я состою в сложных отношениях со своими фильмами
|Ваган Вардапетян: Меня беспокоит отсутствие идей, свободной мысли, причем, далеко не только в кабинетах власти
|Владимир Евсеев: Россия должна проявить инициативу и поднять вопрос по пересмотру номенклатуры проставок вооружения в зону карабахского конфликта
|Эксперт: Шансы оказаться в армянском парламенте имеют лишь четыре политические силы
|Виктор Надеин-Раевский: Народ Азербайджана не готов к осознанию ошибок прошлого (video)
|Александр Крылов: Сторонники превращения ОДКБ во влиятельную организацию заинтересованы в скорейшем преодолении "казуса Хачатурова"
|Посол Японии: У вашего народа особая генетика, поразительные качества стойкости и оптимизма
|Асаф Гаджиев: Если формат Минской группы ОБСЕ не приносит результатов, то следует искать альтернативные решения карабахского вопроса
|Болот Отунбаев: Сотрудничество между Кыргызстаном и Арменией будет активно развиваться на благо наших народов
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Ариэль Коэн : США решительно воспрепятствуют нарушению санкционного режима в отношении Ирана Арменией, Грузией и Азербайджаном
|Жирайр Сефилян: Прагматизм “Сасна црер” в работе на будущее
|Ответы на вопросы Москвы поступят лишь после того, как будет покончено с “наследством” Сержа Саргсяна
|Теван Погосян: На преодоление стоящих перед Арменией вызовов не направлены действия ни одной из политических сил
|Степан Сафарян: Поход ва-банк абсолютно бесперспективен для парламентских сил
|Рачья Арзуманян: Диапазон будущих армянских политических партий XXI века будет опираться на национальные интересы
|Авигдор Эскин: Обусловленный жесткими санкциям США в ноябре, коллапс в Иране неизбежен
|Зардушт Ализаде: Физических стен между армянами и азербайджанцами нет. Есть, возведенные извне, стены ментальные и психологические
|Александр Искандарян: Итоги выборов в Ереване будут спроецированы на внеочередные парламентские выборы в Армении
|Ованес Игитян: Путин предпочтет наладить отношения с Пашиняном, чем вытаскивать из политической свалки Кочаряна
|Зорница Русинова: Болгария готова содействовать Армении в вопросе закрытия спецучреждений по содержанию детей
|Ваагн Атабекян: Армения со всей серьезностью относится к обязательству провести саммит Франкофонии на высоком уровне
|Для достижения мира вокруг Карабаха требуется аналогичная армянской революция в Азербайджане
|Карапет Рубинян: Всенародная ненависть не оставляет Роберту Кочаряну шансов на “возвращение”
|Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
|Арсен Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
|Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
|При правительстве Армении создается банк кадров
|Армения проголосовала против обновленной версии украинской резолюции по Крыму
|Спец докладчик ООН не усмотрел давления на активистов, выступающих против эксплуатации Амулсарского месторождения
|Степанакерт: Ожидания Болтона относительно урегулирования азербайджано- карабахского конфликта не реалистичны в силу ряда причин
|Посол Великобритании: Надеемся, что на этих выборах не будет ненависти и ксенофобии, что можно было наблюдать в прошлом
|Армен Саркисян в Париже встретился с главным партнером форума Summit of Minds
|Активисты гражданского движения во имя спасения Караунджа обратились с открытым письмом к Николу Пашиняну
|В центре Еревана прошел митинг против форума ЛГБТ
|Еркир Цирани: Айк Марутян назначил своим главным советником человека, который участвовал в грабеже и незаконных действиях прежней власти
|В Астане состоялась презентация первой газеты на латинской графике
|ОО <Международное гуманитарное развитие> рассекретило организаторов международного ЛГБТ-форума в Армении
|Мхитар Аветисян: Деятельность "Сасна црер" будет направлена на де-юре присоединение Арцаха к Армении
|Мхитар Айрапетян: Армения и диаспора от постреволюционной эйфории к конкретным результатам
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|Ваге Григорян: Армен Саркисян является нелегитимным президентом
|Пашинян представителям армянской общины Ливана: я с трудом могу представить решение карабахского вопроса без уточнения статуса Арцаха
|РПА опровергает слухи о принятии решения относительно участия в декабрьских выборах и подготовке пропорционального списка к ним
|Посол Чехии: Вопрос возвращения территорий вокруг Нагорного Карабаха входит в повестку Мадридских принципов
|Новым художественным руководителем Ереванского русского драматического театра им.Станиславского назначен Карен Нерсисян
|Миллз: У демократии в Армении блестящее будущее
|Макрон: Азнавур был армянином, который полностью признавал то огромное преступление, жертвой которого был он сам - это геноцид
|Айк Марутян: В первую очередь, я намерен решить проблему, связанную с вывозом мусора
|Пашинян: Все те, кто попытаются игнорировать закон, мнение и требование народа, окажутся на "свалке истории"
|Гагик Царукян: Если народ хочет в декабре, значит, мы тоже хотим в декабре, я готов взять всю боль народа на себя
|Москва приветствует все те позитивные тенденции, которые наметились в процессе карабахского урегулирования
|Баблоян: Сегодня мир потерял поистине выдающегося певца, а Армения и весь армянский народ прощаются с величайшим армянином (video)