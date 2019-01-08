Вторник, 8 Января 2019 19:20

АрмИнфо.С каждым годом торговля на улицах Еревана активизируется все больше и больше, особенно перед Новогодними праздниками. В итоге тротуары становятся труднопроходимыми, а улицы загрязненными. Об этом говорится в заявлении мэрии армянской столицы. В заявлении отмечается, что мэрия поощряет людей, которые занимаются торговлей овощами и фруктами, и предлагает им реализовывать свою продукцию на городских рынках.

"Согласно "Закону о торговле и услугах", торговля под открытым небом может осуществляться только юридическими лицами и частными предпринимателями. При этом речь идет о нескольких товарах, таких как некоторые виды деревьев и прохладительные напитки. Из этого следует, что каждый желающий не может продавать любой товар, особенно продукты питания, на улицах", - подчеркивается в заявлении. Мэрия Еревана с начала новогодних праздников, работает в направлении ликвидации незаконной торговли под открытым небом. Как отмечает глава административного округа Кентрон Виктор Мнацаканян по имеющимся у него данным, порядка 150 жителей Еревана занимаются незаконной продажей сельскохозяйственной продукции на нескольких улицах города. В связи с этим поступает много жалоб от наших граждан. "До 15-го января мы будем заниматься ликвидацией незаконной торговли сельскохозяйственной продукцией, а затем перейдем к незаконной торговле другими видами товаров на центральных улицах Еревана", - отметил он, пообещав, что через несколько дней ереванцы увидят новые подходы и другую столицу. В заявлении подчеркивается, что в свое время Ереванский второй рынок (ранее ГУМ) не предоставлял места тем, кто хочет торговать там. Сейчас ситуация полностью изменилась. В свою очередь директор рынка Вазген Наапетян заявил, что торговля на улице доставляет много хлопот, люди реже приходят на рынок. "Сегодня у нас около 250 свободных павильонов. В течение первого месяца мы готовы предоставить территории бесплатно, позже территория будет предоставляться по доступной цене - до 500 драмов в день" - подчеркнул он. Мэрия также сообщает, что на торговцев продуктами на улицах жалуются также владельцы и арендаторы магазинов, так как они, занимаясь законной продажей сельхозпродукции, платят налоги, и оказываются в неравных конкурентных условиях по сравнению с торгующими на улице. "300-350 свободных мест есть также в районе площади Гарегина Нжде, 200 из которых руководство готово бесплатно предоставить в течение следующих шести месяцев", - говорится в заявлении. Во всех административных районах есть места для торговли сельскохозяйственной продукцией. Мэрия вместе с полицией Армении на сегодняшний день осуществляет мероприятия по борьбе с торговлей на улицах под открытым небом. Начиная с 8-го января, проверки будут проводиться в больших объемах, а хозяйственники-нарушители будут нести ответственность. Муниципалитет предлагает гражданам, занимающимся торговлей продуктами питания, переместиться в пункты торговли, если это необходимо, организовать новые мини-рынки.

"Окончательное решение проблемы находится в законодательном поле. Список товаров, торговля которыми на улице будет разрешена, будет четко определен, а власти муниципалитетов и административных районов получат больше полномочий", - говорится в заявлении.