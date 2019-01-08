Вторник, 8 Января 2019 19:19

АрмИнфо. Министерство обороны Армении осуждает инцидент в автобусе с призывниками. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

По его словам, по факту инцидента военная полиция МО Армении готовит соответствующие материалы.

8 января в автобусе, перевозившего призывников, завязалась драка.

Группа молодых людей "подрезала" автобус, вынудив водителя остановиться у обочины. После этого они ворвались в автобус, в котором завязалась потасовка с призывниками.