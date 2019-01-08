Вторник, 8 Января 2019 18:58

АрмИнфо. Группа молодых экс-депутатов армянского парламента, активных деятелей потерявшей власть Республиканской партии, приняли решение о консолидации давно работающих в сране и обслуживающих интересы парти медиа активов.

В заявлении, распространенном через <республиканские> СМИ, бывшие активисты РПА - Арман Сагателян, Карен Бекарян, Мигран Акопян, Самвел Фарманян - сообщили об основании ими компании <Карьяк медиа> (<Медиа-Четверка>). Под одним зонтичным брендом Tert.am, который возглавит Арам Антинян, будут работать такие СМИ как ООО <ТЕРТ ЭЙ ЭМ>, ЗАО <АрмНьюс>, ООО <Радио 107 FM>, которые выступают под торговыми марками Tert.am, ArmNews, Love Radio .

В заявлении четверки, распространенном Tert.am, в частности, говорится: <Несколько месяцев назад мы решили отказаться составлять часть того примитивного шоу, которое скрывалось под ширмой так называемых <политических процессов>.Мы были обеспокоены будущим страны вчера, мы беспокоимся сегодня, но мы также надеемся принять участие в деле создания более надежного и предсказуемого будущего. На этом полном трудностей и неопределенности этапе, когда на карту поставлена судьба всего народа, мы не можем оставаться в стороне, поскольку роль молчаливого наблюдателя или злорадствующих - это не наше. Мы видим потенциальные угрозы и готовы сделать все возможное во имя Новой Армении и предложить пути по удержанию Родины от обозримых вызовов. Придавая важность ключевой роли средств массовой информации в нашей общественно-политической жизни и деле формирования общественной повестки дня, а также считая СМИ неотъемлемой частью нашей жизни, дела и избранного нами пути, мы решили создать компанию <Карьяк медиа>.