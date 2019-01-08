Вторник, 8 Января 2019 18:57

АрмИнфо. Сегодня 8 января адвокаты Роберта Кочаряна представили в Конституционный суд заявление от имени второго президента Армении. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

Он отметил, что согласно данному заявлению защита второго президента намерена оспаривать соответствие Конституции пункта 1-го части 1-ой 414.2 статьи Уголовно- процессуального кодекса Армении. "Данная статья касается того, на каких основаниях Кассационный суд может принять в производство кассационную жалобу", - подчеркнул Алумян.