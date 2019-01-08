Вторник, 8 Января 2019 18:48

АрмИнфо. В связи с инцидентом в городе Караганда, для обнаружения подозреваемого в убийстве в Армению прибыла оперативная группа. Об этом на своей странице в сосцсети Facebook написала начальник отдела департамента информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Арутюнян специально отметила, что из Казахстана прибыла оперативная, а не следственная группа, как написали некоторые СМИ. Ппергруппа в сотрудничестве с полицией Армении займется розыском подозреваемого в убийстве Нарека Григоряна.

Отметим, что сегодня для обсуждения подробностей инцидента в Караганде с послом Казахстана в Армении Тимуром Уразаевым встретились депутаты Национального Собрания от партии "Процветающая Армения". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Ваге Энфиаджян. Он выразил соболезнования родственникам погибшего и выразил надежду, что следственные органы Казахстана осуществят полное и прозрачное расследование. "На сегодняшний день межгосударственные связи между Арменией и Казахстаном, а также уровень дружбы между армянским и казахским народами находятся на высоком уровне, и ни одна провокация не должна их омрачить", - заключил Энфиаджян.

Напомним, что в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в городе Караганда произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель города, еще трое получили ранения. Смертельная потасовка в Казахстане стала благодатной почвой для разжигания межнациональной розни и распространения дезинформации. В ней были замешаны трое армян. По факту драки и убийства, по последним данным, задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Один участник драки - Нарек Григорян - сбежал и находится в международном розыске.

Отметим, что вечером в соцсетях появилось видеообращение Нарека Григоряна, который выразил соболезнования родным умершего, заявил что не убивал никого и попросил власти Казахстана обеспечить ему надлежащую защиту.