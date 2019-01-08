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АрмИнфо. В связи с инцидентом в городе Караганда, для обнаружения подозреваемого в убийстве в Армению прибыла оперативная группа. Об этом на своей странице в сосцсети Facebook написала начальник отдела департамента информации и по связям с общественностью Следственного комитета Наира Арутюнян.
В беседе с корреспондентом АрмИнфо Арутюнян специально отметила, что из Казахстана прибыла оперативная, а не следственная группа, как написали некоторые СМИ. Ппергруппа в сотрудничестве с полицией Армении займется розыском подозреваемого в убийстве Нарека Григоряна.
Отметим, что сегодня для обсуждения подробностей инцидента в Караганде с послом Казахстана в Армении Тимуром Уразаевым встретились депутаты Национального Собрания от партии "Процветающая Армения". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Ваге Энфиаджян. Он выразил соболезнования родственникам погибшего и выразил надежду, что следственные органы Казахстана осуществят полное и прозрачное расследование. "На сегодняшний день межгосударственные связи между Арменией и Казахстаном, а также уровень дружбы между армянским и казахским народами находятся на высоком уровне, и ни одна провокация не должна их омрачить", - заключил Энфиаджян.
Напомним, что в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в городе Караганда произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель города, еще трое получили ранения. Смертельная потасовка в Казахстане стала благодатной почвой для разжигания межнациональной розни и распространения дезинформации. В ней были замешаны трое армян. По факту драки и убийства, по последним данным, задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Один участник драки - Нарек Григорян - сбежал и находится в международном розыске.
Отметим, что вечером в соцсетях появилось видеообращение Нарека Григоряна, который выразил соболезнования родным умершего, заявил что не убивал никого и попросил власти Казахстана обеспечить ему надлежащую защиту.
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 9-го января
|Специальная следственная служба вернула паспорт Самвела Майрапетяна, однако не разрешила ему покидать пределы Армении
|Мэрия Еревана намерена предотвращать незаконную торговлю на улицах столицы
|МО: Министерство обороны Армении осуждает инцидент в автобусе с призывниками
|Республиканцы консолидируют свои медиа активы
|Адвокаты Роберта Кочаряна обратились в Конституционный суд
|Пресс-секретарь ЦИК: Торжественная церемония вручения мандатов депутатам новоизбранного парламента Армении состоится 10 января
|Военный комиссар: на призыв Пашиняна откликнулось свыше 140 уклонистов
|Армения вошла в список 10 самых <порочных> стран мира по версии Bloomberg
|Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в январе
|Глава Генштаба: Ереван выступает за переговоры с Баку о совместной организации службы на госгранице
|Адвокат второго президента Армении Айк Алумян рассказал о планах защиты Роберта Кочаряна в 2019 году
|В центральном сборном пункте ВС Армении стартовал зимний призыв
|Взгляд из Москвы: Перед закупкой американской военной техники Еревану стоит трижды подумать
|Аналитик: Повторить туристические успехи Грузии, опираясь на армянские ценности невозможно
|Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд в связи с некоторыми положениями закона "Об амнистии"
|Советник президента Арцаха: отмена налоговых льгот для горнодобывающей компании "Бейз Металс" обеспечат дополнительные доходы госказне
|Третьим вице-спикером армянского парламента может стать представитель ""Процветающей Армении"
|Эдуард Шармазанов: В первую рабочую неделю нового 2019 года Армения вступает с день ото дня растущим количеством проблем
|ЕСПЧ направил запрос властям Армении в связи с поездкой на лечение Самвела Майрапетяна
|Температура воздуха в Армении с 7 по 10 января понизится на 3-5 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
|В Ереване состоится концерт “Азг им парапанц” в помощь фонду “Мой шаг”
|Президент Армении назначил ряд послов
|Филиалы Конверс Банка будут работать также 3-его и 4-ого января
|Cуд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении экс-главы охранной службы Сержа Саргсяна
|Артур Давтян и посол Ирана в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Песков: Путин и Пашинян договорились активизировать переговоры по газу, сроки обозначены, так как ситуация <в цейтноте>
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий и преподнесла подарки детям (ВИДЕО)
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Beeline перезапустил обновленный офис продаж и обслуживания в Шенгавите
|С 28-29 декабря температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|Читатели газеты "Ведомости" выбрали политиком года и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна
|Никол Пашинян: В ходе нашей встречи с президентом России мы обсудили широкий спектр вопросов
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го декабря
|Генпрокуратура РА выступила с заявлением по делу о приватизации чиновниками 60 га леса в Цахкадзоре
|Путин Пашиняну: Наши отношения - союзнические, наполненные достаточно большим содержанием
|Госминистр Арцаха: ВВП Арцаха по итогам 2018 года выйдет на двухзначный рост
|Самвел Майрапетян освобожден под залог в 30 млн драмов
|В Москве стартовала встреча Пашинян-Путин
|8-ой год подряд Конверс Банк, вместе со своими клиентами, стал “Дедом Морозом” для детей из отдаленных деревень
|Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили армяно-российские стратегические отношения
|В Сюникской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты МЧС для оказания помощи людям во время метели
|Министр Диаспоры разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства
|Министерство образования нашло проблемы в деятельности программы "Араратский бакалавриат"
|Ряд представителей интеллигенции и экспертов создали рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении 2019 год будет провозглашен годом кавказского леопарда
|Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции
|И.о. министра охраны природы Эрик Григорян представил заявление об отказе от депутатского мандата, при этом не ясно, останется ли он министром
|ЮКЖД: Со стороны СК РА проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного проверок в ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>
|Согласно опросу Gallup international 53,3% ереванцев положительно оценивают перемены в столице Армении за прошедший год
|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
|Согласно опросу Gallup international 52,2% жителей Еревана считают, что после революции работа сотрудников полиции улучшилась
|1140 бывших военнослужащих вооруженных сил Армении получат сертификаты на улучшение жилищных условий
|С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов
|При каждом министре в Армении будут действовать общественные советы
|VivaCell-MTS в преддверии Нового года подготовил сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y"
|Сотрудники программы Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты
|Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении
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