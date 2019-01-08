Вторник, 8 Января 2019 16:45

АрмИнфо. В Министерстве Диаспоры Армении наблюдают за событиями, происходящими в последние дни в казахстанском городе Караганда, постоянно находятся на связи с представителями армянской общины, и выражает свою обеспокоенность в связи с данным инцидентом.

Об этом говорится в заявлении распространенном Министерством Диаспоры. В заявлении, в частности, отмечается: <Мы считаем недопустимыми попытки перевода преступления, осуществленного на бытовой почве, в межнациональную плоскость. Мы соболезнуем семье погибшего, выражая надежду на то, что следствие раскроет данное дело, а виновные будут наказаны. Армянская община в Казахстане исторически имела свою роль в различных сферах жизни республики, и такие инциденты не должны влиять на и теплые и дружеские отношения между двумя народами ".

Отметим, что в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в городе Караганда произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель города, еще трое получили ранения. Смертельная потасовка в Казахстане стала благодатной почвой для разжигания межнациональной розни и распространения дезинформации. В ней были замешаны трое армян. По факту драки и убийства, по последним данным, задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Один участник драки - предположительно убийца - сбежал и находится в международном розыске.