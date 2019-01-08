Вторник, 8 Января 2019 15:55

АрмИнфо.МИД Армении подтверждает предложение о встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Нагдалян, в частности отметила, что от сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложение о проведении встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в январе. "Сообщение о встрече будет распространено в согласованном порядке", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Отметим, что последняя встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоялась 5 декабря в Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.