Вторник, 8 Января 2019 13:36

АрмИнфо. Еревану стоит трижды подумать, прежде чем закупать военную технику из США. Подобное мнение выразил АрмИнфо первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Армения пыталась поддерживать хорошие отношения с США и Францией за все годы независимости. И учитывая, скажем так, не самые лучшие отношения Еревана с Баку и Анкарой, требовать от Армении обратного со стороны России, представляется, неверным. При этом, в Москве, безусловно, обратили внимание на фактическое предложение Джона Болтона закупать военную технику у США. На мой взгляд, подобное развитие событий будет прямо противоречить обязательствам Армении в рамках отношений с ОДКБ. Обязательствам на которые Москва отвечает поставками вооружений на весьма льготных условиях", - подчеркнул российский политик.

В ходе визита в Армению в октябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил правительству республики закупать американское оружие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ не исключил возможности обсуждения данного вопроса в случае "получения от Вашингтона выгодного предложения". Через два дня министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что на данный момент необходимости в покупке американского оружия у республики нет. Более того, по его словам, никаких иных обсуждений по военному сотрудничеству с США Армения не ведет.

В то же время, Затулин считает, что Москва имеет полное право оценивать то в какой мере смена власти в Армении отражается на оборонном потенциале союзников России по ОДКБ. В этом свете, парламентарий отметил уголовное дело, заведенное в Армении на уже бывшего генсека Организации Юрия Хачатурова. По его оценкам, образовавшаяся в результате внутри ОДКБ публичная полемика не только не делает чести никому, но и наносит ущерб доверию среди стран-участников Организации.

"Конечно же, я знаю, чем закончится вся эта эпопея вокруг замены Хачатурова новым представителем от Армении или Беларуси. И даже имя того, кто в итоге всего этого будет назначен руководителем ОДКБ. Однако, говорить об этом сегодня считаю неправильным и противоречащим интересам стран-участников, включая Россию", - подытожил Затулин.

В результате досрочного отзыва Ереваном экс-начальника Главного штаба ВС Армении Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ данная должность вакантна со 2 ноября 2018 года по сей день несмотря на то, что действующий председатель ОДКБ Армения в качестве замены отозванного генсека выдвинула новую кандидатуру. Председательство в Организации переходит от одного государства к следующему в соответствии с русским алфавитом. И, учитывая, что Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет, а срок председательства истекает лишь в 2020 году, Ереван вполне резонно настаивает на назначении своего представителя. Имя кандидата от Армении не называется, однако, согласно, вброшенной в СМИ, инсайдерской информации им является экс-министр обороны республики генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян.

В свою очередь, следующая по алфавиту вслед за Арменией Беларусь выдвинула своего кандидата госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася. Всего в ОДКБ после очередного выхода Узбекистана остается 6 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Согласно уставу ОДКБ, решение о назначении нового генсека в любом случае может быть принято лишь в формате шести стран ОДКБ, исключительно на основе консенсуса с учетом интересов всех сторон.