Пятница, 28 Декабря 2018 20:17

АрмИнфо.Последний рабочий день филиалов Конверс Банка в 2018г. - 29 декабря. В этот день филиалы Банка будут предоставлять услуги в обычном рабочем режиме - с 10:00 до 14:30.

В Банке сообщили, что филиалы Банка будут работать также в праздничные дни.

В частности, 3-его января с 10:00 до 12:00 будет работать филиал “Капан”, с 11.00 до 15.00 – филиалы “Абовян”,“Арташат”, с 11.00 до 14.00 - “Эчмиадзин”, с 12.00 до 15.00 – “Раздан”, “Аштарак”, с 12.00 до 16.00 – “Севан’, с 12.30 до 15.30 – “Армавир”, с 14.00 до 17.00 – “Иджеван”, “Дилижан”, “Ванадзор”, с 13.00 до 16.00 – филиалы “Гюмри”, “Кумайри”, с 11.00 до 12.00 - Головной офис Конверс Банка (Площадь Республики, ул. Вазгена Саргсяна, 26/1).

4-ого января, с 11.00 до 15.00 клиенты смогут воспользоваться услугами Головного офиса Конверс Банка, а также филиалов “Центральный”, “Аван”, “Давиташен”, “Эребуни”, “Араратян”, “Ванадзор”, “Кумайри”, “Арташат”, “Абовян”, “Капан”, “Эчмиадзин”, “Дилижан”, “Раздан”, “Аштарак”, “Армавир”, “Гюмри”, “Иджеван”, “Севан”.

В праздничные дни филиалы Конверс Банка, расположенные в аэропортах Звартноц и Ширак, будут работать круглосуточно.