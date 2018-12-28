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|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
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АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд отклонил ходатайство адвоката экс-главы охраны экс-президента Армении Сержа Саргяна Вачагана Казаряна Армена Арутюняна об изменении меры его пресечения.
Отметим, что защита Казаряна обжаловала решение суда первой инстанции относительно продления срока ареста Казаряна.
Отметим, что 13 декабря суд вынес решение о продлении срока ареста Казаряна на 2 месяца. Он обвиняется в незаконном обогащении и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Напомним, что Казарян был арестован 27 июня. При обысках в помещениях, принадлежащих семье Казаряна, были обнаружены крупные суммы денег - 35 миллионов драмов, 1 миллион 110 тысяч 400 долларов и 230 тысяч 500 евро, в гараже на следующий день нашли еще 2 тысячи долларов. 25 июня Казарян был задержан на выходе из банка после того, как обналичил 50 тысяч долларов, до этого в другом банке - еще 120 тысяч долларов и 436 миллионов драмов. Его задержали и доставили в Службу нацбезопасности Армении. Однако тогда его освободили под залог в размере 1 млрд драмов. Впоследствии суд однако пересмотрел это решение, и Казарян был вновь арестован.
На днях Казарян выступил с заявлением относительно готовности <пожертвовать> государству все найденные у него суммы, несмотря на то, что они принадлежат его другу и имеют законное происхождение, что он документально доказал следствию. По словам Казаряна, именно эти цели и преследует его арест. <Поэтому я решил отказаться от этих денег в пользу государства, чтобы мой арест не был бы продлен в очередной раз>,- заявил Казарян.
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|8-ой год подряд Конверс Банк, вместе со своими клиентами, стал “Дедом Морозом” для детей из отдаленных деревень
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|В Сюникской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты МЧС для оказания помощи людям во время метели
|Министр Диаспоры разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства
|Министерство образования нашло проблемы в деятельности программы "Араратский бакалавриат"
|Ряд представителей интеллигенции и экспертов создали рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении 2019 год будет провозглашен годом кавказского леопарда
|Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции
|И.о. министра охраны природы Эрик Григорян представил заявление об отказе от депутатского мандата, при этом не ясно, останется ли он министром
|ЮКЖД: Со стороны СК РА проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного проверок в ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>
|Согласно опросу Gallup international 53,3% ереванцев положительно оценивают перемены в столице Армении за прошедший год
|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
|Согласно опросу Gallup international 52,2% жителей Еревана считают, что после революции работа сотрудников полиции улучшилась
|1140 бывших военнослужащих вооруженных сил Армении получат сертификаты на улучшение жилищных условий
|С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов
|При каждом министре в Армении будут действовать общественные советы
|VivaCell-MTS в преддверии Нового года подготовил сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y"
|Сотрудники программы Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты
|Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении
|Жители центральных районов Еревана, потерявших жилье из-за <приоритетного госинтереса>, проводят акцию протеста напротив здания правительства
|Пашинян: Никогда еще за всю новейшую истории Армении СМИ не были столь свободны
|МЧС Армении: 27-го декабря в областях Ширак, Лори, в горных районах Арагацотна и Котайка ожидается метель и низкая горизонтальная видимость
|Beeline изменил часы работы офисов в праздничные дни
|Автодорога Степанцминда -Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|СК РА: Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения в крупном размере
|Минздрав предупреждает: В Армении наблюдается рост гриппа и острых респираторных инфекций
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го декабря
|АО Арцаха: На одной из воинских позиций Азербайджана зафиксирован инцидент
|ВТБ (Армения) совместно с ВиваСелл-МТС Армения объявил о новой акции
|Захарова: Россия делает все возможное для решения карабахского конфликта
|АО: Несмотря на договоренность, Азербайджан активно нарушает режим перемирия
|В ТОР-5 по количеству посетивших Армению туристов вошли Россия, Грузия, Иран, США и Украина
|В 2019 году в Армении будет построена еще одна канатная дорога
|ЦБ РА назвал победителей конкурса "Стипендия им. Исаака Исаакяна" 2018 года
|Адвокаты Кочаряна направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении второго президента с ареста на освобождение под залог
|VivaCell-MTS выступил с новой акцией - разговорное время в обмен на мегабайты
|Обвинение в отношении экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна дополнено
|Заруи Постанджян: В Армении необходимо еще одно восстание
|Beeline подвел итоги проектов <Голос Клиента> и <День Клиента>
|Эксперт: Упразднять Министерство культуры в условиях государственного вандализма в Азербайджане и Турции равносильно преступлению
|Заруи Постанджян в суде намерена защищать интересы членов группы "Сасна Црер"
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