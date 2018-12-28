Пятница, 28 Декабря 2018 20:13

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд отклонил ходатайство адвоката экс-главы охраны экс-президента Армении Сержа Саргяна Вачагана Казаряна Армена Арутюняна об изменении меры его пресечения.

Отметим, что защита Казаряна обжаловала решение суда первой инстанции относительно продления срока ареста Казаряна.

Отметим, что 13 декабря суд вынес решение о продлении срока ареста Казаряна на 2 месяца. Он обвиняется в незаконном обогащении и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Напомним, что Казарян был арестован 27 июня. При обысках в помещениях, принадлежащих семье Казаряна, были обнаружены крупные суммы денег - 35 миллионов драмов, 1 миллион 110 тысяч 400 долларов и 230 тысяч 500 евро, в гараже на следующий день нашли еще 2 тысячи долларов. 25 июня Казарян был задержан на выходе из банка после того, как обналичил 50 тысяч долларов, до этого в другом банке - еще 120 тысяч долларов и 436 миллионов драмов. Его задержали и доставили в Службу нацбезопасности Армении. Однако тогда его освободили под залог в размере 1 млрд драмов. Впоследствии суд однако пересмотрел это решение, и Казарян был вновь арестован.

На днях Казарян выступил с заявлением относительно готовности <пожертвовать> государству все найденные у него суммы, несмотря на то, что они принадлежат его другу и имеют законное происхождение, что он документально доказал следствию. По словам Казаряна, именно эти цели и преследует его арест. <Поэтому я решил отказаться от этих денег в пользу государства, чтобы мой арест не был бы продлен в очередной раз>,- заявил Казарян.