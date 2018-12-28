Пятница, 28 Декабря 2018 16:57

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян принял посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно источнику, Давтян отметил, что поездка в Иран, которая прошла в ноября 2018 года является новым этапом для развития армяно-иранских отношений в правовой сфере. Давтян также заявил, что Меморандум о сотрудничестве, подписанный Генеральными прокурорами двух стран в Тегеране, станет серьезным стимулом для дальнейшего развития контактов. Генеральный прокурор сообщил, что уже осуществляются практические шаги для проведения в Ереване мероприятий, предусмотренных меморандумом в 2019 году. Они касаются практических вопросов сотрудничества в области правовой помощи по уголовным делам, обмена опытом и сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также при расследовании уголовных дел.

В свою очередь посол Ирана в Армении отметил, что отношения между посольством и Генеральной прокуратурой РА являются образцовыми, а связи между двумя странами в правовом поле укрепляются в соответствии с развивающимися отношениями между двумя дружественными странами в разных направлениях.