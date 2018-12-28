Пятница, 28 Декабря 2018 16:01

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин и и.о. премьер- министра Армении Никол Пашинян договорились активизировать переговоры по газу, сроки обозначены, так как ситуация <в цейтноте>. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

<Эта тема (переговоров по газу с Арменией - ред.) затрагивалась вчера. Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим <Газпромом> и армянскими коллегами>, - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают стадию и успешность переговоров. Говоря о сроках переговоров, пресс-секретарь президента отметил, что <они есть, мы в цейтноте>, передает РИА Новости.

Меж тем, касаясь итогов встречи с Путиным и.о. премьера РА Никол Пашинян в своем видеообращении заявил, что решения по цене на газ пока нет. <Обсуждения продолжатся в рабочем порядке. Было констатировано, что для двусторонних отношений это очень чувствительная тема, и это понимают как в Ереване, так и в Москве. Но в целом я оптимистично настроен по этому поводу. Надеюсь, что в этом вопросе будут желательные для нас развития, или во всяком случае не будет нежелательных>, - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявлял, что существует возможность снижения цены на российский газ для Армении. Отметим, что в настоящее время Армения получает российский газ по цене $150 за 1000 кбМ.