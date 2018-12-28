Пятница, 28 Декабря 2018 15:29

АрмИнфо. Председатель Конституционного совета Кайрат Мами принял чрезвычайного и полномочного посла Армении в Казахстане Гагика Галачяна, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

Поздравив посла с началом его дипломатической миссии, председатель Конституционного совета отметил, что Армения является одним из близких партнеров Казахстана. <В следующем году исполняется двадцать лет Договору о дружбе и сотрудничестве, подписанному главами двух государств. На его основе развивается сотрудничество в экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах>,- заметил Мами.. Он особо подчеркнул взаимоотношения двух государств в правовой сфере. По его словам, за минувший период между органами конституционного контроля Казахстана и Армении установлено тесное сотрудничество. Оно плодотворно развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Высокий гость был проинформирован о деятельности Конституционного совета по обеспечению верховенства основного закона в стране, а также об основных направлениях конституционной реформы, проведенной в 2017 году.

В заключение председатель Конституционного совета пожелал собеседнику благополучия и успехов в профессиональной деятельности. <Мы искренне желаем дружественному армянскому народу мира, стабильности и процветания>, - подытожил Мами.

В свою очередь, Галачян поблагодарил за теплый прием и поделился своим видением по вопросам интенсификации сотрудничества Казахстана и Армении.