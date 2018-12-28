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АрмИнфо. Президент России Владимир Путин поздравил второго президента Армении Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством.
Как сообщает офис второго президента Армении, Владимир Путин, поздравляя Кочаряна с наступающими праздниками, пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа.
Напомним, что Роберт Кочарян с 7 декабря находится под арестом.
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|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
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|8-ой год подряд Конверс Банк, вместе со своими клиентами, стал “Дедом Морозом” для детей из отдаленных деревень
|Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили армяно-российские стратегические отношения
|В Сюникской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты МЧС для оказания помощи людям во время метели
|Министр Диаспоры разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства
|Министерство образования нашло проблемы в деятельности программы "Араратский бакалавриат"
|Ряд представителей интеллигенции и экспертов создали рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении 2019 год будет провозглашен годом кавказского леопарда
|Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции
|И.о. министра охраны природы Эрик Григорян представил заявление об отказе от депутатского мандата, при этом не ясно, останется ли он министром
|ЮКЖД: Со стороны СК РА проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного проверок в ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>
|Согласно опросу Gallup international 53,3% ереванцев положительно оценивают перемены в столице Армении за прошедший год
|Часть Главного проспекта в центре столицы Армении признанa территорией исключительного общественного интереса
|Согласно опросу Gallup international 52,2% жителей Еревана считают, что после революции работа сотрудников полиции улучшилась
|1140 бывших военнослужащих вооруженных сил Армении получат сертификаты на улучшение жилищных условий
|С 1 февраля тариф на электроэнергию для социально необеспеченных слоев населения снизится на 10 драмов
|При каждом министре в Армении будут действовать общественные советы
|VivaCell-MTS в преддверии Нового года подготовил сюрприз для абонентов постоплатных и предоплатных планов "X" и "Y"
|Сотрудники программы Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя свои зарплаты
|Следственный комитет выявил серьезные злоупотребления со стороны ряда подрядчиков, осуществляющих строительные работы по заказу Минобороны Армении
|Жители центральных районов Еревана, потерявших жилье из-за <приоритетного госинтереса>, проводят акцию протеста напротив здания правительства
|Пашинян: Никогда еще за всю новейшую истории Армении СМИ не были столь свободны
|МЧС Армении: 27-го декабря в областях Ширак, Лори, в горных районах Арагацотна и Котайка ожидается метель и низкая горизонтальная видимость
|Beeline изменил часы работы офисов в праздничные дни
|Автодорога Степанцминда -Ларс закрыта для всех видов автомобилей
|СК РА: Завершилось предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения в крупном размере
|Минздрав предупреждает: В Армении наблюдается рост гриппа и острых респираторных инфекций
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го декабря
|АО Арцаха: На одной из воинских позиций Азербайджана зафиксирован инцидент
|ВТБ (Армения) совместно с ВиваСелл-МТС Армения объявил о новой акции
|Захарова: Россия делает все возможное для решения карабахского конфликта
|АО: Несмотря на договоренность, Азербайджан активно нарушает режим перемирия
|В ТОР-5 по количеству посетивших Армению туристов вошли Россия, Грузия, Иран, США и Украина
|В 2019 году в Армении будет построена еще одна канатная дорога
|ЦБ РА назвал победителей конкурса "Стипендия им. Исаака Исаакяна" 2018 года
|Адвокаты Кочаряна направили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении второго президента с ареста на освобождение под залог
|VivaCell-MTS выступил с новой акцией - разговорное время в обмен на мегабайты
|Обвинение в отношении экс-главы следственной группы по делу 1 марта Ваагна Арутюняна дополнено
|Заруи Постанджян: В Армении необходимо еще одно восстание
|Beeline подвел итоги проектов <Голос Клиента> и <День Клиента>
|Эксперт: Упразднять Министерство культуры в условиях государственного вандализма в Азербайджане и Турции равносильно преступлению
|Заруи Постанджян в суде намерена защищать интересы членов группы "Сасна Црер"
|И.о. первого вице-премьера Армении обратился к заявлению Мамедьярова
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