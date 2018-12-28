Пятница, 28 Декабря 2018 13:30

АрмИнфо. В административном округе Шенгавит (Чарбах) после ремонтных работ открылся офис Beeline, который расположен по адресу ул. Арташисяна 85/14 . Как сообщает пресс-служба компании, офис будет работать в понедельник-субботу с 09:00 до 18:00.

, - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно сообщению, абоненты мобильной, фиксированной и интернет-связи могут обращаться в офис по любым вопросам, связанным с услугами Beeline.

Дополнительная информация об офисах продаж и обслуживания Beeline, а также о рабочих часах представлена на сайте компании www.beeline.am.

Отметим, что на сегодняшний день у Beeline одна из крупнейших филиальных сетей в Армении, который включает 27 офисов в Ереване и 50

- в регионах.Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".