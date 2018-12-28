Согласно источнику, на территории Армении ночью 29-го в Вайоц Дзорской и Сюникской областях, а также в Арцахе, 31-го декабря, 1-го января в отдельных регионах ожидается снег. Днем 29-го, 30-го декабря и 2-го января ожидается погода без осадков. Северо- восточный ветер с порывами достигнет до 3-8 м/с. С 28-29 декабря температура воздуха понизится на 8-10 градусов. В Ереване днем 29-го, 30-го декабря и 2-го января ожидается погода без осадков. 31-го и 1-го января в отдельных местах города возможен слабый снег. Температура воздуха днем будет колебаться от +2 до -2 градусов.

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