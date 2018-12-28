Пятница, 28 Декабря 2018 13:26

АрмИнфо. Министерство ЧС РА сообщает, что 28-го декабря по положению на 12:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар .На автодорогах Лорийского марза, Алагяз-Артик, Апаран-Арагац, Апаран-Кучак, Ланджик-Мастара, Гюмри-Жардаблур-Ашоцк и на перевалах Кети местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей. Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России скопились автомобили.