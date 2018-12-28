Пятница, 28 Декабря 2018 13:24

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, прокомментировал то, что он признан политиком года по версии читателей газеты "Ведомости".

На своей страничке в соцсети Facebook, Пашинян написал, что ему очень приятно быть признанным читателями политическим деятелем года. "Однако, я считаю, нужно раз и навсегда запомнить, что в Армении произошла не "цветная", а ненасильственная, бархатная, народная революция. Между этими двумя понятиями есть огромная разница", - подчеркнул Пашинян.

Отметим, что традиционном спецпроекте "Ведомостей" редакция и читатели выбирают персон года в шести номинациях. Редакция газеты выбрала политиком года канцлера Германии Ангелу Меркель, а читатели отдали свое предпочтение армянскому лидеру. Результаты голосования были опубликованы 27 декабря. Издание при этом назвало события в Армении "цветной революцией".