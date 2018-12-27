Четверг, 27 Декабря 2018 23:51

АрмИнфо. По результатам проведенного Генпрокуратурой РА расследования, основанного на публикации издания След ("Hetq") о приватизации чиновниками 60 га леса в Цахкадзоре, было выявлено, что по решению правительства в 2007 году 60 га земель лесного фонда в общине Раздан (Котайкской области), являющихся госсобственностью, перешли в категорию земельных участков населенных пунктов (для смешанной застройки) и переданы общине на правах безвозмездной собственности, а 14 га - переведены в категорию специально охраняемых участков (для организации отдыха).

После этого указанные земли по аукциону были отчуждены в пользу ряда граждан. Об этом говорится в официальном сообщении Генпрокуратуры РА.

Помимо того, что эти земли являлись частью лесного фонда, было выявлено, что согласно спутниковым снимкам, это были однородные лесные массивы. Меж тем, уполномоченные за процесс передачи этих земель чиновники игнорируя то, что земли лесного фонда не могут быть переведены в категорию для смешанной застройки, сменили их целевое назначение, и передали общине.

Для выяснения возможных нарушений во время выполнения чиновниками служебных обязательств, для юридической оценки, выяснения размера нанесенного ущерба и инициирования мер по восстановлению, полученные документы были направлены в Следственный комитет РА с целью подготовки дел по 180 и 181 статьям УК РА .