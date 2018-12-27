Четверг, 27 Декабря 2018 23:46

АрмИнфо. <Наши отношения характеризовать не нужно - это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием>, - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном, прибывшим в Россию с рабочим визитом.

Он подчеркнул, что Россия уверенно удерживает лидерство в экономическом сотрудничестве Армении с иностранными государствами с долей в 25,5%. <Достаточно сказать, что растет товарооборот между нашими странами. В прошлом году этот показатель возрос почти на 30%, а за 9 месяцев с.г. вырос еще на 17,5%. Думаю, что динамика хорошая. Нужно ее сохранять. Со своей стороны будем делать все от нас зависящее, для сохранения такого уровня отношений, и не только в этой сфере, но и по другим направлениям>, - сказал президент РФ, отметив в этом ключе сотрудничество по линии ОДКБ, многоплановое сотрудничество в экономике в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Никол Пашинян выразил уверенность, что подобная динамика отношений между Арменией и Россией сохранится. Он подчеркнул, что помимо развития политических и экономических отношений, растет и турпоток из РФ в РА. В этом ключе Н. Пашинян заметил, что по итогам года ожидается рост российских туристов в направлении Армении на 70%. <Как минимум, это говорит о том, что люди не только заинтересованы, но и о том, что в Армении туристов из России очень хорошо принимают. Это подчеркивает глубину наших отношений: не только политических и экономических, но и человеческих и культурных. Уверен, что отношения будут развиваться и дальше по всем направлениям>, - сказал и.о. премьер-министра РА.

Вместе с тем, Н. Пашинян коснулся проведенных в Армении досрочных парламентских выборов. <Очень рад, что эти выборы прошли в соответствии с законом и были свободными. Это констатировали международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации. Я уверен, что новоизбранный парламент будет развивать еще и наши парламентские отношения>, - заметил он. И.о. премьер- министра РА добавил, что Армения также настроена на дальнейшую интеграцию в рамках ЕАЭС: <Мы очень серьезно относимся к нашему председательству в ЕЭК, благодаря которому, уверен, интеграция будет еще более эффективной>.

В завершение встречи, Н. Пашинян пригласил В. Путина с официальным визитом в 2019 году посетить Армению.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между РА и РФ в январе- октябре 2018 года составил $1.5 млрд. с годовым ростом на 14,9%. В частности, экспорт возрос на 21,3% - до $549.1 млн., при росте импорта на 11,7% - до $1млрд