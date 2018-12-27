Четверг, 27 Декабря 2018 18:44

АрмИнфо.ВВП Арцаха по итогам 2018 года составит 303 млрд драмов, с обеспечением двухзначного роста, а ВВП на душу населения достигнет $4 260, против прошлогодних $3 845. Такой прогноз сообщил в ходе итоговой пресс- конференции госминистр Республики Арцах Григорий Мартиросян.

<Экономические показатели пока окончательно не подытожены, но имеющиеся сведения свидетельствуют о том, что в целом тенденции экономического развития предыдущих лет сохранятся>, - заявил он.

По его словам, за 11 месяцев этого года объем промышленного производства составил 111 млрд. драмов, что больше показателя годовой давности на 31%. За отчетный период было произведено 350 млн.кВт/ч, с ростом на 18% годовых. Вместе с тем, Г. Мартиросян подчеркнул, что на данном этапе идет строительство 16 ГЭС, а в ближайшие годы предусматривается увеличить производственные возможности электроэнергии.