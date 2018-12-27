Четверг, 27 Декабря 2018 18:29

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции Еревана сегодня принял решение об освобождении предпринимателя Самвела Майрапетяна, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, из-под ареста.

В качестве меры пресечения суд в его отношении выбран залог в размере 30 млн драмов. Как отметил адвокат Карен Батикян, Майрапетян из зала суда отправился прямо в больницу.

Отметим, что Самвелу Майрапетяну 9 октября было предъявлено обвинение по признакам статьи 38-311 Уголовного кодекса Республики Армения (содействие в получении взятки). Ранее Генеральная прокуратура отказала в ходатайстве по изменению меры пресечения Самвела Майрапетяна под личное поручительство.

Предприниматель Самвел Майрапетян считается лицом, приближенным к экс- президенту Армении Роберту Кочаряну. Он занимается строительством элитной недвижимости, является президентом компании "Тойота Ереван", ему принадлежит телекомпания H2.

Напомним, что 29 ноября суд удовлетворил ходатайство ССС и продлил арест Майрапетяна еще на два месяца.