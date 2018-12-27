Четверг, 27 Декабря 2018 18:28

АрмИнфо.В эти минуты началась встреча лидеров Армении и России Никола Пашиняна и Владимира Путина. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Отметим, что сегодня Пашинян с рабочим визитом отбыл в Россию. Как ранее сообщили пресс-службы лидеров двух стран, в ходе встречи Пашинян-Путин планируется обсудить широкий спектр вопросов армяно-российских стратегических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках различных интеграционных проектов.