Четверг, 27 Декабря 2018 17:58

АрмИнфо.В рамках проекта “Стань Дедом Морозом”, который традиционно проводится Конверс Банком, вчера, 26-ого декабря, сотрудники Банка посетили два населенных пункта в районе Вардениса и передали школьникам новогодние подарки, которые сами дети просили у Деда Мороза в своих письмах.

В целом, бенефициарами проекта “Стань Дедом Морозом” в этом году стали 79 школьников.

“Встреча с детьми перед Новым годом - приятная традиция, и мы ждем этого с нетерпением весь год. Проект “Стань Дедом Морозом” проводится уже восемь лет и является одним из наиболее важных проектов в рамках корпоративной социальной ответственности Конверс Банка. С 2011г. Конверс Банк, вместе со своими клиентами и сотрудниками, стал Дедом Морозом примерно для 800 детей, проживающих в отдаленных и приграничных деревнях Тавушской, Лорийской, Ширакской и Сюникской областей, исполнив их новогодние желания и подарив им небольшой праздник”, - отметили в Конверс Банке, поблагодарив клиентов и сотрудников за активное участие в проекте, за заботливое и теплое отношение к детям.