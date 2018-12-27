Четверг, 27 Декабря 2018 17:25

АрмИнфо.По приказу и.о. министра чрезвычайных ситуаций Армении Феликса Цолакяна 27 декабря в Сюникаксой, Гегаркуникской и Арагацотнской областях будут установлены круглосуточные опорные пункты для оказания помощи людям во время метели.

Как сообщает пресс-служба МЧС, опорные пункты нужны для перевозки людей и транспортных средств в безопасное место и оказания первой помощи во время метели на автодороге. На передвижных опорных пунктах будут нести дежурство 5 спасетей.

Было принято решение установить палатки в наиболее опасных районах. В случае осложнения оперативной обстановки территориальные подразделения Службы спасения будут сотрудничать с дорожно-строительными, ремонтными организациями для оказания гражданам необходимой помощи. В палатках есть горячее питье и еда, а также все условия для оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что ранее Министерство ЧС Армении предупреждало, что 27-го декабря в областях Ширак, Лори, в горных районах Арагацотна и Котайка

ожидаются обильные осадки в виде снега, метель, низкая горизонтальная видимость, а на автодорогах - гололедица.