Четверг, 27 Декабря 2018 17:23

АрмИнфо.Министр Диаспоры Мхитар Айрапетян разделяет озабоченность своих сотрудников по поводу упразднения ведомства.

Как заявил Айрапетян, который намерен в новом парламенте возглавить комитет по вопросам науки и образования, в решении правительства ничего не говорится о том, на какое ведомство конкретно будут возложены функции Миндиаспоры. "Я передал эту обеспокоенность нашей политической команде. Я разделяю беспокойство моих сотрудников",- заверил министр, сообщив, что сотрудники ведомства в установленном порядке передали Министерству юстиции свои предложения и волнующие их вопросы.

При этом он выразил уверенность относительно того, что в законопроекте о внесении изменений в закон о структуре правительства будут внесены соответствующие корректировки, основанные не беспокойстве как сотрудников Миндиаспоры, так и других упраздняемых ведомств.

При этом он спрогнозировал, что Мндиаспоры будет реструктуризирован в департамент. Отметим, что правительство намерено сократить число министерств с 17 до 12.