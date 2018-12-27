Четверг, 27 Декабря 2018 17:20

АрмИнфо. Министерство образования и науки завершило проверки в программе "Араратский бакалавриат".

Как сообщает сайт Министерства, ключевыми проблемами в содержании программы "Араратский бакалвриат" являются отсутствие перевода и / или локализация предметных программ.

В ходе изучения финансовой составляющей программы, было установлено, что процесс закупок в рамках проекта был осуществлен с нарушением требований законодательства РА. Это, в частности, относится к подписанию контрактов на образовательные услуги с Кембриджским университетом, аренде помещений Фондом Айб и другим сделкам. Следующая финансовая проблема - это арендная плата за помещение, принадлежащее Образовательному фонду Айб. Согласно отчету ведомства, арендная плата на 30-40% превышает среднюю рыночную стоимость аналогичных офисных площадей. <Это важно, учитывая тот факт, что часть денег, предусмотренных договорами аренды, была выплачена из сумм, выделенных фонду в соответствии с договорами, заключенными между Министерством образования и науки и Фондом образования Айб>,- говорится в сообщении.

Еще одна финансовая проблема, связана с взносами из государственных фондов, которые были использованы для вознаграждения сотрудников

программы. Министерство образования и науки подписало соглашение с Фондом о взносах 13 ноября 2014 года. В свою очередь, 27 октября 2014 года Фонд подписал трудовые договора с работниками в рамках Национальной программы повышения квалификации в сфере образования. После подписания контрактов 9 сотрудников были вознаграждены за 15 дней на сумму 13 452 847 драмов за активную и эффективную работу (без обоснования, какая конкретная работа была выполнена и какие результаты были зарегистрированы за указанный период).

Третий пункт проверок касался вопросов, связанных с реализацией и непрерывностью программы Араратской программы бакалавриата. В частности, в плане не было четкого инвестиционного плана, который должен был быть утвержден в марте 2018 года.