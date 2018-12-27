Четверг, 27 Декабря 2018 17:18

АрмИнфо.Ряд представителей интеллигенции и экспертов приняли решение создать рабочую группу, которая займется разработкой подходов по урегулированию карабахского конфликта и представит их премьер-министру, главе внешнеполитического ведомства и сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

В состав рабочей группы вошли председатель Демпартии Армении Арам Саркисян, посол Арман Навасардян, эксперт Александр Манасян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян, эколог Карине Даниелян. Глава оргкомитета Арам Саркисян, в частности, подчеркнул, что Мадридские принципы не внесли прогресс в переговорный процесс, а постоянные разговоры об односторонних территориальных уступках создают в обществе квазиожидания. Участники встречи также подчеркнули, что у новых властей Армении есть все возможности для предложения новой более перспективной повестки урегулирования проблемы. "Необходимо, во-первых, подписать соглашение о мирном процессе, в контексте которого будет возможно продвинуть процесс с мертвой точки",- подчеркнули члены инициативной группы.