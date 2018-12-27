Четверг, 27 Декабря 2018 17:15

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении при получении взятки задержала сотрудника Полиции.

Как сообщает пресс-служба СНБ, 21 декабря от гражданина РА поступил сигнал о том, что сотрудник Полиции требует от него взятку в размере $700 для решения поданной им жалобы в его же пользу.

В результате оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что инспектор Полиции столичной общины Арабкир А.О. потребовал у гражданина Н.Х. $700 для того, чтобы не давать ход поданной против него жалобе, а самого истца направить в иные инстанции. В результате торга между сторонами, цена сделки была снижена до $500.

Около полудня 26 декабря сотрудники СНБ задержали полицейского сразу же после получения взятки. Возбуждено уголовное дело.